“LA MASCHERINA E' UNA TORTURA PER I PICCOLI” – CI MANCAVANO I GENITORI IN RIVOLTA PER L’USO DELLE MASCHERINE IN AULA A COMPLICARE IL RITORNO IN CLASSE: IN ITALIA L’OBBLIGO PARTE DAI SEI ANNI, A DIFFERENZA DI ALTRI PAESI DOVE È PREVISTO A PARTIRE DAGLI 11 – MA IL VERO PROBLEMA NON È IL FASTIDIO PER I BIMBI, MA COME FARE AD ASSICURARE CHE LE MASCHERINE NON SALTINO DURANTE LE ORE DI LEZIONE…

Flavia Amabile per "La Stampa"

Più si avvicina l'inizio della scuola più alcune certezze vengono meno. Una di queste è la mascherina per i bambini più piccoli. L'obbligo parte dai 6 anni in su, ma l'Italia è un'eccezione, in molti altri Paesi è previsto dagli 11 anni. E ora anche qui ha preso il via una riflessione sull'opportunità e l'efficacia di un simile obbligo.

Nel Comitato tecnico scientifico la riflessione è in corso e si stanno chiedendo pareri agli esperti. Alcune associazioni di genitori stanno provando a far capire che le strade per tornare in classe in sicurezza a quell'età sono altre. Angela Nava, presidente del Comitato genitori democratici: «Siamo assolutamente contrari all'obbligo di mascherina per i più piccoli.

Ci battiamo perché venga invece interiorizzata una cultura della salute e della prevenzione con una formazione di maestre, genitori e di tutti gli operatori, altrimenti l'obbligo da solo è destinato a essere del tutto inutile e finirà per non essere osservato. Ne abbiamo parlato in diversi tavoli a cui la nostra associazione ha partecipato e speriamo che questa stagione così difficile sia almeno l'occasione per la nascita di una coscienza diversa con un patto di corresponsabilità da scrivere con le scuole».

Per nulla convinto Lorenzo Varaldo, dirigente scolastico e coordinatore del «Manifesto dei 500», associazione nazionale di insegnanti e genitori in difesa della scuola pubblica: «È un problema che diversi genitori mi stanno ponendo. In base a quello che sappiamo avremo classi di 24-25 alunni.

Come si può pensare che non saltino via le mascherine nei momenti in cui ci si muove? Non è questa la strada giusta per garantire la sicurezza. Sarebbe molto più utile prevedere un organico aggiuntivo per mantenere l'effettivo distanziamento e eventualmente suddividere le classi almeno in alcuni momenti della giornata».

Oppure Rosaria D'Anna, presidente dell'A.ge., Associazione genitori: «Abbiamo forti perplessità, è una tortura per un bambino rimanere tante ore in classe con una mascherina, non è nemmeno salutare, va cambiata spesso e difficilmente possono farlo dei bambini da soli.

Sarebbe preferibile trovare delle alternative e prevedere maggiore coinvolgimento dei genitori nelle scelte». Cristina Sivieri Tagliabue, referente a Roma dei comitati di famiglie Priorità alla scuola: «Mi chiedo come mai in altri Paesi europei si stia percorrendo una strada diversa - osserva -. La sicurezza però è il primo obiettivo e le mascherine mi sembrano il male minore».

Non sarà semplice, insomma la scuola dei piccoli con mascherina, lo sanno bene i presidi. Mario Rusconi, presidente dell'Anp del Lazio: «Sarà abbastanza difficoltoso a quell'età. Confidiamo nell'impegno educativo delle maestre».

