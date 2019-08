“MATRIX 4” SI FARÀ - NEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SAGA, E DOPO MESI DI SPECULAZIONI, È ARRIVATA LA CONFERMA UFFICIALE: LANA WACHOWSKI SCRIVERÀ E DIRIGERÀ IL QUARTO FILM, CON KEANU REEVES E CARRIE-ANNE MOSS NUOVAMENTE NEI PANNI DI NEO E TRINITY – LE RIPRESE DOVREBBERO INIZIARE NEI PRIMI MESI DEL PROSSIMO ANNO, MA…(VIDEO)

Da "www.lastampa.it"

matrix 9

Nel ventesimo anniversario della saga, e dopo mesi di speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale: Matrix 4 si farà. Lana Wachowski scriverà e dirigerà il quarto film, con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nuovamente nei panni di Neo e Trinity. La conferma arriva direttamente da Warner Bros, che produrrà e distribuirà globalmente il film con Village Roadshow Pictures.

matrix 8

«Non potremmo essere più entusiasti nell'entrare nuovamente in Matrix con Lana Wachowski: è una vera visionaria, unica e originale dal punto di vista creativo, e siamo elettrizzati all'idea che scriverà, sarà regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell'universo di The Matrix», ha dichiarato a Variety Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Picture Group.

matrix 6

Oltre alla Wachowski, che lavorò anche alla trilogia originale con la sorella Lilly, la sceneggiatura è stata affidata ad Aleksander Hemon e David Mitchell. Alla produzione sarà invece affiancata da Grant Hill. «Molte delle idee che io e Lilly abbiamo esplorato 20 anni fa riguardanti la nostra realtà sono attualmente ancora più rilevanti. Sono davvero felice nel poter riavere questi personaggi nella mia vita e grata per un'altra opportunità di lavorare con i miei brillanti amici», ha sottolineato Lana Wachowski.

matrix 5

Al momento non sono state rese note informazioni sulla trama, ambientazione o sul legame con le tre pellicole precedenti, portate al cinema tra il 1999 e il 2003. Incerto anche il coinvolgimento di Laurence Fishburne nei panni di Morpheus.

matrix 4

I tre film precedenti: The Matrix, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions, hanno incassato complessivamente più di 1,6 miliardi di dollari al box-office mondiale.

Le riprese di Matrix 4 dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 per una probabile uscita nei cinema durante l’estate del 2021.

matrix 2 matrix 3 matrix 11 matrix 1 matrix 7 matrix 13 matrix 12 matrix 2 matrix 3

matrix 10 matrix