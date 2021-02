“PER ME LE BRACCIA SONO SOLO UN DETTAGLIO” – IL CORAGGIO DI VITORIA BUENO, LA 16ENNE NATA SENZA BRACCIA CHE HA SFIDATO LA SUA DISABILITÀ PER REALIZZARE IL SOGNO DI DIVENTARE UNA BALLERINA: A CINQUE ANNI HA INIZIATO A DANZARE SUPERANDO ANCHE I TIMORI DELLA MAMMA CHE TEMEVA CHE LA PICCOLA POTESSE ESSERE BULLIZZATA – L'ESERCIZIO FISICO SI È RIVELATO UNA SORTA DI FISIOTERAPIA CHE L'HA RESA FLESSIBILE TANTO DA RIUSCIRE A FARE DI TUTTO CON I PIEDI… - VIDEO

Da "www.rainews.it"

Oltre la disabilità per raggiungere un sogno, è stata questa la sfida che la sedicenne brasiliana Vitoria Bueno ha lanciato a sè stessa, vincendola. Nata senza braccia in una piccola realtà rurale del Brasile, ha sempre desiderato danzare e così, a cinque anni, ha convinto sua madre ad iscriverla ad una scuola di danza.

I timori della donna che la bambina potesse diventare oggetto di scherno da parte delle compagne e essere considerata una curiosità sociale, sono svaniti nel corso del tempo grazie alla tenacia di Vitoria che è riuscita a superare la sua disabilità concentrandosi esclusivamente sulla sua vocazione: danzare. Ha studiato danza classica, jazz, tip tap dimostrando un talento sorprendente che l'ha resa star dei social media e un modello per molti E con orgoglio racconta: "Per me, le braccia, sono solo un dettaglio, seguo con gli occhi, come se fossero lì."

E vedendola danzare perfettamente sincronizzata con le sue colleghe è facile infatti dimenticare che sta ballando senza braccia. L'esercizio fisico quotidiano inoltre, si è rivelato una sorta di fisioterapia che 'ha resa forte e flessibile tanto da riuscire a fare di tutto con i piedi. Vitoria, che su Instagram ha 150 mila follower, oltre alla soddisfazione per aver esaudito il suo sogno è fiera di essere anche un modello per gli altri e sorridendo lancia un messaggio che non ha bisogno di commenti. "Noi siamo più delle nostre disabilità, quindi dobbiamo inseguire i nostri sogni".

