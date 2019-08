“ME LO HA PRESENTATO FLAVIO” – NAOMI CAMPBELL PASSA AL CONTRATTACCO SUL CASO EPSTEIN E RISPONDE AL “MAIL ON SUNDAY” CHE HA DISTRUTTO L’IMMAGINE DELLA TOP MODEL CON L’ELENCO DELLE SUE DISCUTIBILI AMICIZIE, DAL FINANZIERE SUICIDA AD HARVEY WEINSTEIN: “EPSTEIN LO CONOSCEVO, ME LO HA PRESENTATO IL MIO EX FIDANZATO IL GIORNO DEL MIO COMPLEANNO. ERA SEMPRE IN PRIMA FILA AGLI SHOW DI 'VICTORIA’S SECRET', MA NON SAPEVO…” (VIDEO)

Anno 2019 dell’era social, Naomi Campbell dà la sua lezione di uso pratico. Ma niente bikini atomici su Instagram o viralate sulle sue ossessioni per la pulizia in aereo. Naomi Campbell oggi è seria, molto seria.

La top model più famosa del mondo ha esplicitato sul profilo Youtube Naomi in che tipo di rapporti fosse (stata) con Jeffrey Epstein, il finanziere trafficante di minorenni morto suicida i primi di agosto a Manhattan nello scandalo collettivo che sta travolgendo l'alta società e la giustizia statunitense.

I nomi celebri che hanno incrociato legami con Epstein sono stati moltissimi, i tentacoli dell’ambizioso finanziere amico dei vip erano arrivati ovunque. Anche molto vicini a Naomi Campbell come ha indicato un articolo del Mail On Sunday, in un puzzle di dubbi sulle conoscenze che inficerebbero sul merito umanitario della supertop, fotografata accanto a diversi personaggi discutibili nel corso della sua lunga carriera.

L’elenco è variegato: Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein, accomunati dalle accuse di molestie sessuali e abusi di potere su attrici e modelle a volte minorenni, l'ex presidente della Liberia Charles Taylor (condannato in via definitiva a 50 anni dal tribunale speciale de L'Aja per crimini di guerra in Sierra Leone), il pugile Mike Tyson (che uno stinco di santo non è mai stato) e via snocciolando.

“L’articolo mi ha scioccata. L’ho sempre detto, non sono una santa, ma non mi farò tenere in ostaggio dal mio passato” esordisce Naomi nel video di risposta, sottolineando di essere particolarmente dispiaciuta per come sia stato descritto il suo progetto Fashion For Relief, fondato nel 2005. “Non è beneficenza per vanità” ha sottolineato la top model, che proprio quest’anno verrà premiata con il Fashion Icon Award dal British Fashion Council per il suo impegno filantropico.

Nel video Naomi Campbell sottolinea come avrebbe voluto essere interpellata da un giornale tanto noto come il Mail On Sunday per rispondere testualmente alle “accuse” sui rapporti con le persone citate nell’articolo, ed esplicita chiaramente come per lei quello non sia giornalismo, ma la "distruzione deliberata di una persona".

Al centro del video della regina delle passerelle c’è stato il caso Epstein, naturalmente. Nella lista bipartisan di amicizie altolocate intessute dal finanziere figura anche il nome di Naomi Campbell, emerso dai documenti desecretati due settimane fa dal tribunale di New York. Gli stessi documenti che hanno indicato il principe Andrew d’Inghilterra beneficiario di favori sessuali da una minorenne in uno dei festini di Epstein organizzato dalla teste chiave Ghislaine Maxwell, nel frattempo sparita nel nulla.

A Jeffrey Epstein Naomi Campbell ha dedicato poche parole: “Sì, lo conoscevo, me lo ha presentato il mio ex fidanzato Flavio [Briatore ndr] il giorno del mio 31esimo compleanno. Era sempre in prima fila al centro agli show di Victoria’s Secret” ha raccontato, precisando che non sapeva assolutamente ciò che Epstein facesse in privato.

“È indifendibile. Quando ho sentito cosa aveva fatto mi sono sentita male, come tutti. Ho avuto la mia razione di predatori sessuali e grazie a Dio ho avuto anche persone buone che mi hanno protetta da tutto questo. Io sto con le vittime. Saranno terrorizzate a vita” ha voluto specificare Naomi.

