“CON ME IN PRIGIONE ABBIAMO PERSO UNA PARTE DI FONDI EUROPEI” – PARLA ANNA RITA ZAPPULLA, LA PRESIDE DI IMPERIA ARRESTATA PER AVER USATO L’AUTO DELLA SCUOLA E POI SCARCERATA: “LA UTILIZZAVO PER RAGIONI DI SERVIZIO, VISTO CHE AMMINISTRO 3 SCUOLE CON 17 PLESSI. TUTTO A MIE SPESE” – “PER LO STRESS HO AVUTO UN’EMORRAGIA RENALE, IL VIAGGIO A MENTONE SERVIVA A DEFINIRE ALCUNE PRATICHE. I DOCENTI CE L’HANNO CON ME PERCHÉ…”

Marco Preve per “la Repubblica”

«L' incontro con le detenute, donne di tante nazionalità con dieci anni di carcere davanti a loro, è stata un' esperienza di vita incredibile che mi ha arricchito. Ma naturalmente non la auguro a nessuno, specie dopo un' emorragia e il ricovero in ospedale tutto per un' automobile». Anna Rita Zappulla è la preside di Imperia arrestata sabato scorso perché accusata di utilizzare l' auto di una delle scuole che amministra, l' Ipsia.

Ieri il gip, accogliendo la richiesta dell' avvocato difensore Andrea Rovere, ha scritto che non c' erano elementi per arrestare una donna di 62 anni, incensurata e non pericolosa. L' accusa è stata derubricata in peculato d' uso e seguirà il suo corso.

Professoressa, ci racconti l' arresto.

«I carabinieri, cortesi ma inflessibili, mi hanno portata in caserma e non mi hanno neppure concesso di parlare al mio compagno. Forse per lo stress ho avuto un' emorragia renale e ho perso del sangue. Mi hanno portata in ospedale, mi sono state fatte delle flebo e poi sono state trasferita al carcere di Pontedecimo a Genova.

Prima in infermeria e poi in cella con le detenute dove ho anche fatto lo sciopero della sete e della fame, preoccupando non poco gli agenti di guardia, anche loro molto professionali. Apprezzo il coraggio del giudice che non ha convalidato l' arresto, d' altra parte ho sempre avuto fiducia nello Stato, perché anche io servo lo Stato».

Però l' utilizzo dell' auto della scuola per fini privati è un illecito.

«Guardi, ho iniziato a servirmene perché la mia auto personale è rimasta mezza distrutta dopo un incidente. E soprattutto per ragioni di servizio, visto che amministro tre scuole con 17 plessi in vari Comuni. Tutto a mie spese. Poi è vero, l' ho utilizzata privatamente per ragioni di prima necessità ma era sempre a disposizione dei colleghi».

I colleghi non la amano, l' hanno denunciata loro.

«Su questo punto ci sono alcuni episodi pregressi. Intanto bisogna vedere se prima di me l' auto la usava qualcun altro. Poi ho sostenuto nei ricorsi, che hanno vinto, i famigliari di ragazzi disabili bocciati, e questo con alcuni docenti non mi ha reso popolare. Lo scorso anno mi denunciarono al Provveditore perché mi sarei fatta accompagnare a Londra per un viaggio di lavoro dal mio compagno.

Una falsità che il provveditore ha chiarito dopo aver convocato delle testimoni, insegnanti che parteciparono alla trasferta. Peraltro il mio compagno non può prendere l' aereo per questioni di cuore, figuriamoci. Avevo detto al Provveditore che avrei dovuto querelarlo e ora non è detto che non lo faccia».

E il viaggio a Mentone di sabato?

«Per definire con la segretaria del Colombo, che abita lì, delle pratiche per i fondi europei in scadenza questa settimana. Tra l' altro, con me in prigione una parte li abbiamo persi, domani tornerò a scuola per cercare di non veder sfumare anche quelli che ancora si possono ottenere».

