10 ago 2021 15:00

UN “MEAL” POCO “HAPPY” – L’ANTITRUST ITALIANA PUNTA MCDONALD’S PER VERIFICARE L'IPOTESI DI CONDOTTE ILLEGITTIME SUGLI ACCORDI PER LA GESTIONE IN FRANCHISING DELLA GRAN PARTE DEI RISTORANTI CHE PORTANO IL MARCHIO – LA CLAUSULE DEI CONTRATTI IMPOSTE AI GESTORI DEI LOCALI SAREBBERO TROPPO VINCOLANTI PER QUANTO RIGUARDA PREZZI, PROMOZIONI, FORNITURE E GESTIONE FINANZIARIA – L’AZIENDA DI FAST FOOD HA 60 GIORNI PER RISPONDERE ALLE ACCUSE E RISCHIA UNA SANZIONE DI…