Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

bianca berlinguer

Bianca Berlinguer è sempre Bianca Berlinguer, anche fuorionda, anzi proprio fuorionda. Prima insulta, e non è la prima volta, i suoi collaboratori («Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così... hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una»), poi ringrazia Dio di non essere più alla Rai (chissà se l’ha ringraziato anche quando vi è entrata) perché ora comandano altri («Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda»).

aldo grasso

A Mediaset, invece di lasciare (ma si può ancora fare un talk con quei minuti iniziali con l’alpino?) raddoppia: ha tutte le fortune del mondo. Le hanno affidato persino uno speciale dedicato alle elezioni americane. Credo che i vertici-vertici di Mediaset siano un po’ preoccupati dalla piega troppo destrorsa di alcuni programmi come «4 di sera», «Fuori dal coro», «Dritto e rovescio».

giorgia meloni nicola porro - quarta repubblica

Prima, questi talk erano filoleghisti, adesso sono filomeloniani o giù di lì. Poi c’è anche quel vecchio liberale di Nicola Porro a cui un maledetto giorno Carlo Freccero ha rinfacciato di non avere «fame» di ascolti; da allora, spesso gli slitta la frizione e dimentica i principi fondamentali di Luigi Einaudi, anche in materia di media.

[…] Ai vertici-vertici non resta che giocarsi la carta Bianca Berlinguer, sperando che gli spettatori non dimentichino il suo passato e il suo cognome.

PAOLO DEL DEBBIO - GIORGIA MELONI

Visto che Forza Italia è il partito meno rappresentato nei talk di Mediaset, questione di eleganza, i vertici-vertici hanno pensato bene di bilanciare la deriva con un brand che ha ancora un suo richiamo, se non politico almeno sentimentale. Anche un agnostico (maschile sovraesteso) dovrebbe ringraziare Dio.

