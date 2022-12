“MEGHAN MARKLE ERA NEL MIRINO DEGLI ESTREMISTI DI DESTRA” - NEIL BASU, EX CAPO DELL’ANTITERRORISMO DI SCOTLAND YARD, DÀ UN ALTRO MOTIVO AI SUSSEX PER FRIGNARE: “LE MINACCE ERANO CREDIBILI E DISGUSTOSE. C’È GENTE CHE È STATA INCRIMINATA PER QUESTO”. L’AGENTE FA RIFERIMENTO A DUE RAGAZZI CHE HANNO INVOCATO LA MORTE DEL PRINCIPE HARRY IN QUANTO “TRADITORE DELLA RAZZA” PER AVER SPOSATO L'ATTRICE MULATTA – LE PAROLE DEL POLIZIOTTO RIAPRONO LA QUESTIONE SICUREZZA DEI DUCHI CHE…

Luigi Ippolito per www.corriere.it

Meghan Markle era nel mirino degli estremisti di destra: lo ha rivelato l’ex capo dell’antiterrorismo di Scotland Yard, secondo il quale le minacce contro la moglie del principe Harry erano «genuine e credibili».

Neil Basu, che ha lasciato in questi giorni la polizia londinese dopo 30 anni di servizio e ne ha guidato il nucleo anti-terrorismo fra il 2018 e il 2021, ha raccontato che Scotland Yard aveva squadre di investigatori dedicate alle indagini sulle minacce alla vita della Duchessa, che il super-poliziotto ha definito «disgustose». «C’è gente che è stata incriminata per questo», ha spiegato, aggiungendo che si è trattato di diversi casi in cui il rischio era reale.

Meghan è stata bersaglio di un diluvio di attacchi razzisti per le sue origini afro-americane. E tre anni fa due neonazisti adolescenti di 18 e 19 anni sono stati spediti in galera per aver invocato la morte del principe Harry in quanto «traditore della razza», reo di aver sposato una donna di colore: i due giovani sono stati condannati per reati di terrorismo a pene fra i 18 mesi e i 4 anni di carcere.

Nel 2018, prima ancora delle nozze fra Harry e Meghan, una lettera contenente finta polvere di antrace e messaggi offensivi era stata spedita al loro indirizzo a St James Palace.

Neil Basu, che è stato il più alto ufficiale di polizia di origine asiatica, ha sottolineato di «aver parlato per anni pubblicamente della minaccia del terrorismo di estrema destra in questo Paese».

E oltre ai deliri razzisti, non va dimenticata l’uccisione della deputata laburista Jo Cox, da parte di un fanatico suprematista , alla vigilia del referendum sulla Brexit nel 2016.

Ma le parole dell’ex capo dell’antiterrorismo riapriranno la questione della protezione dei duchi di Sussex in Gran Bretagna: Harry e Meghan hanno detto di non sentirsi al sicuro in patria, soprattutto dopo che è stata revocata loro la scorta di Stato . E il principe è arrivato a lanciare una azione legale contro il ministero dell’Interno per riavere la protezione pubblica, che gli è stata tolta da quando i Sussex hanno abbandonato il ruolo di reali a tempo pieno.

