DAGONEWS

principe harry e meghan markle

Il principe Harry ha condiviso dettagli piccanti dei primi giorni di relazione con Meghan Markle. Il duca di Sussex, 38 anni, dopo aver rivelato come ha perso la verginità nel suo libro “Spare”, ha raccontato in modo appassionato come lui e Meghan si sono riuniti a Londra dopo aver trascorso settimane separati nell’estate del 2016. I due si sono incontrati in una delle filiali della Soho House il giorno dell’anniversario della morte di Diana.

il principe harry e meghan markle 3

La coppia stava insieme da quasi due mesi dopo il viaggio romantico in Botswana. Avevano anche trascorso diverse settimane separati perché Harry era stato in vacanza con gli amici.

Harry racconta in Spare come Meghan è volata a Londra e gli ha inviato un messaggio mentre deponeva fiori sulla tomba della madre ad Althorp insieme al fratello. È tornato a Londra quella stessa giornata e ha incontrato Meghan grazie alla complicità di un’amica.

il principe harry e meghan markle 1

Meghan gli aveva detto di prendere una strada segreta per l'hotel e un montacarichi, dove ha incontrato una sua amica di nome Vanessa che lo ha condotto alla porta del suo hotel. Meghan ha presto aperto la porta con le braccia tese verso Harry: «Mi ha tirato dentro e ha ringraziato la sua amica con un movimento rapido, poi ha sbattuto velocemente la porta prima che qualcuno la vedesse. Volevamo appendere un cartello "Non disturbare" alla porta. Ma non credo che ci fu tempo».

il principe harry e meghan markle 9 principe harry meghan markle 8 il principe harry e meghan markle 8 principe harry meghan markle 5 principe harry meghan markle 9 meghan markle e il principe harry 2 principe harry meghan markle 11 principe harry meghan markle 1 il principe harry e meghan markle 7 principe harry meghan markle 10 il documentario del principe harry e meghan markle 6 il principe harry e meghan markle 4

il documentario del principe harry e meghan markle 8 il principe harry e meghan markle 2 il principe harry e meghan markle 5 il principe harry e meghan markle 6