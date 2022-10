“MEGLIO NOBILI CHE IGNOBILI” – È MORTO A 95 ANNI IL PRINCIPE LILLIO RUSPOLI, UNO DEGLI ULTIMI RAPPRESENTANTI DELL'ARISTOCRAZIA ROMANA – ADERI' AL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO, NEL 2006 SI CANDIDÒ CON ALTERNATIVA SOCIALE DI ALESSANDRA MUSSOLINI – CECCARELLI: “IL PRINCIPE-CONTADINO. UN ESTROSO E FANTASTICO ‘EVERGREEN’ DELLA MICROPOLITICA, UN CLASSICO ‘OLD BOY’, UN VETERANO DELL’IMPEGNO VELLEITARIO CONTRO LA DEGENERAZIONE PUBBLICA”

1 – BIOGRAFIA DI SFORZA MARESCOTTO RUSPOLI

Da www.cinquantamila.it – La storia raccontata da Giorgio Dell'Arti

lillio ruspoli 4

Sforza Ruspoli. Roma 23 gennaio 1927. Meglio noto come Lillìo • «Il Principe-contadino. Un estroso e fantastico “evergreen” della micropolitica, un classico “old boy”, un veterano cioè dell’impegno velleitario contro la degenerazione pubblica, con sortite ormai cicliche, sempre in nome di una pervicace utopia anti-modernista. Quindi no alle oligarchie finanziarie, no alla mondializzazione, no agli Ogm, “l’operaio riprenda la vanga” e via di seguito, su posizioni che per la verità Ruspoli propaga da anni alla destra estrema, per lo più inascoltato se non irriso» (Filippo Ceccarelli). Nel 2006 si candidò alle politiche con Alternativa sociale (la lista di Alessandra Mussolini).

lillio ruspoli ordine di malta

• Sposato con Maria Pia Giancaro (Palermo 12 marzo 1950), «la bella mugliera dai bei capelli biondi che si è preso in seconde nozze un po’ di anni fa e ha plasmato, parola dopo parola, sorriso dopo sorriso, gambe di taglio dopo gambe di taglio, come Rex Harrison plasmò Audrey Hepburn in My Fair Lady. Ai tempi in cui faceva l’attrice, girando film leggendari come L’amantide o Quando i califfi avevano le corna» (Gian Antonio Stella). Ne ha avuto la figlia Giacinta (Île de France, Francia, 3 marzo 1988).

• In prime nozze sposò Flavia Domitilla Salviati (1925-2007), da cui ebbe le figlie Claudia (San Paolo, Brasile, 30 agosto 1947) e Giada (Roma 8 marzo 1949).

• Il suo motto è: «Meglio nobili che ignobili» (Grazia Maria Coletti)

2 – ADDIO A LILLIO RUSPOLI L'ULTIMO VERO PRINCIPE DELL'ARISTOCRAZIA ROMANA

Estratto dell'articolo di Lucilla Quaglia e Raffaella Troili per “il Messaggero”

lillio ruspoli 1

Addio al principe guerriero. «Quando si entra nella Città Eterna lo si dovrebbe fare in ginocchio», soleva dire il principe Sforza Ruspoli, noto con il nome di Lillio, sottolineando la santità della Capitale. Ieri alle 17, il celebre aristocratico romano si è spento dopo una lunga malattia, all'età di 95 anni, nella sua casa capitolina, Palazzo Sforza Marescotto. Circondato dall'affetto dei cari, tra cui la moglie Maria Pia e la figlia Giacinta. «Sono nato pochi mesi prima di queen Elizabeth - aveva confidato divertito alla figlia Claudia - siamo come due fratelli siamesi. E abbiamo danzato insieme nei saloni di Palazzo Colonna quando ancora non era regina, ma erede al trono di Albione».

lillio ruspoli 2

Il principe romano era nato a Roma il 23 gennaio 1927, figlio secondogenito di Francesco Ruspoli, VIII principe di Cerveteri, e di Claudia Matarazzo, ha avuto un fratello maggiore molto noto: l'attore Dado Ruspoli. E di fatto è stato uno degli ultimi rappresentati di una delle più antiche famiglie capitoline risalenti al XIII secolo, imparentate con i Farnese, i Salviati, gli Orsini, i Dampierre.

Rimasto orfano della madre a soli 8 anni, si trasferì in Brasile col nonno materno Francesco Matarazzo. Lì rimase poco tempo, per poi rientrare a Roma dove vivrà per il resto della vita nell'imponente palazzo Ruspoli, tra via del Corso e piazza San Lorenzo in Lucina, frequentando intellettuali, registi, attori, scrittori e giornalisti, da Leo Longanesi a Roberto Rossellini, da Carlo Pesenti a Renato Angiolillo. Indimenticabili le sue passeggiate quotidiane nel cuore di Roma, sempre elegantissimo e sorridente [...]

mariapia e lillio ruspoli foto di bacco

Intrapresi gli studi bancari, entra nel direttivo della Banca Romana a fianco di Arturo Osio (poi fondatore della Banca Nazionale del Lavoro), legandosi a personaggi come Ernesto Fassio, Franco Marinotti, Mino Maccari, conoscendo personalmente don Luigi Sturzo. Cattolico intransigente, Sforza Ruspoli è uno dei nobili romani più vicini alla Chiesa e al Vaticano. Vanta l'amicizia con diversi Papi tra cui Paolo VI, Giovanni Paolo II e anche Papa Francesco che appoggiò apertamente quando il pontefice decise di non nominare più Gentiluomini di sua maestà. Molto attivo anche in campo sociale e politico.

il principe lillio ruspoli

Lunga la lista delle sue scese in campo. Nel dopoguerra entra a far parte del Movimento Sociale Italiano grazie alla vicinanza col principe Junio Valerio Borghese, autore del tentato colpo di Stato avvenuto in Italia nel dicembre 1970. Nel 1956 fonda i Centri d'Azione Agraria: movimento formalmente apartitico (ma in realtà di estrema destra) in difesa della civiltà contadina, su posizioni liberiste in politica economica e antipartitocratiche, lanciato sia come alternativa a Confagricoltura e Coldiretti, sia come strumento per un'azione politica diretta.

Nel 1989 si presenta come candidato capolista per il Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale alle elezioni comunali di Roma, ed è eletto consigliere con 37.240 voti. Nel 99 è commissario magistrale dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, successivamente, sino al 2001, ambasciatore dello Smom.

LILLIO RUSPOLI 1

Nel 2006 viene proposto, dall'allora ministro del Tesoro Giulio Tremonti, come vicepresidente della Banca del Sud, per i suoi numerosi interventi politici a favore della questione meridionale. Nel 2010 è nominato membro dell'Accademia Pontificia di Belle Arti e Lettere. Non disdegna la scrittura, i titoli dei libri parlano da soli: La terra trema, invito alla rivolta, Vite la leoni. La fortuna di averli conosciuti.

Sforza sposa nel 1946, la duchessa Flavia Domitilla Borghese-Salviati dalla quale si separerà nel 1983 dopo aver avuto due figlie, Claudia e Giada. Si risposa a Vignanello, nella residenza di famiglia, il 15 ottobre 1983, con l'attrice Maria Pia Giancaro, dalla quale avrà una terza figlia: Giacinta Ortensia Rosa Maria in ricordo di un'antenata, Giacinta Marescotti, proclamata santa. […]

il principe lillio ruspoli e la moglie mariapia

I funerali si terranno nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a due passi da Palazzo Ruspoli, venerdì 28 ottobre alle ore 11.

il principe lillio ruspoli con la moglie mariapia e la figlia claudia lillio ruspoli con la moglie lillio ruspoli e enrica bonaccorti Il Principe Lillio Ruspoli lillio ruspoli con la moglie mariapia lillio ruspoli riceve la comunione il principe lillio ruspoli e la moglie mariapia MariaPia Giacinta e Lillio Ruspoli MariaPia e Lillio Ruspoli con Valeria Marini mariapia e lillio sforza marescotti ruspoli Il Principe Lillio Ruspoli mariapia e lillio ruspoli lillio ruspoli con la figlia giacinta LILLIO RUSPOLI il principe lillio ruspoli il principe lillio ruspoli con rino barillari lillio ruspoli 3 rino barillari mariapia ruspoli col marito lillio ruspoli