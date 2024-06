“MELANIA HA BISOGNO DI LASCIARE DONALD TRUMP” – STORMY DANIELS ROMPE IL SILENZIO DOPO IL VERDETTO DI COLPEVOLEZZA DEL TYCOON, INVITANDO L’EX MODELLA A MOLLARE IL MARITO: “LO DEVE FARE NON PER QUELLO CHE HA FATTO CON ME O CON ALTRE DONNE, MA PERCHÉ È UN CRIMINALE CONDANNATO. LA SUA ASSENZA AL FIANCO DI TRUMP IN TRIBUNALE? FORSE È UN MODO PER TENTARE DI PROTEGGERE SUO FIGLIO…”

Stormy Daniels ha rotto il silenzio dopo il verdetto sulla colpevolezza di Donald Trump e ha invitato Melania a lasciare il tycoon.

In un’intervista al tabloid britannico Mirror, l’ex pornostar ha dichiarato: «Non so quale possa essere il loro accordo, ma Melania ha bisogno di lasciarlo. Non per quello che ha fatto con me o con altre donne, ma perché è un criminale condannato. È stato dimostrato che è violento. È stato ritenuto responsabile di violenza sessuale e frode fiscale e ora è un criminale». Poi, riferendosi al fatto che né la moglie Melania e né la figlia Ivanka, si sono mai viste in tribunale per dare il loro sostegno a Trump, Daniels ha aggiunto: «La loro assenza è legata al tentativo di proteggere i loro figli dall'ambiente pericoloso del tribunale».

A parlare della reazione di Melania al processo e alla condanna, è stato lo stesso tycoon in un’intervista a “Fox & Friends”: «È più dura per la mia famiglia che per me. Lei sta bene, ma penso che sia molto difficile per lei, deve leggere tutta questa merda».

