“MELONI È UNA FUORICLASSE, MI RICORDA AYRTON SENNA” – ANCHE FLAVIO BRIATORE SALE SUL CARRO DELLA “DUCETTA”. TE CREDO: CON LA SUA SOCIA DANIELA SANTANCHÉ AL MINISTERO DEL TURISMO, LE CONCESSIONI BALNEARI SONO SALVE: “HO VOTATO PER LEI, PRIMA VOTAVO PER FORZA ITALIA. SU DI LEI SOLO PREGIUDIZI” – IL “BULLONAIRE” PRENDE DUE PICCIONI CON UNA FAVA ATTACCANDO PD E FERRARI (“SONO MESSI MALE TUTTI E DUE”), POI INSULTA I GRILLINI (“SCAPPATI DI CASA”) – E SI COMPLIMENTA CON CROZZA PER L’IMITAZIONE: “MI DIVERTE, IN MOLTE COSE MI RICONOSCO” – VIDEO

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

“L'imitazione che fa di me Maurizio Crozza mi fa ridere, mi piace, è molto bravo. Essere imitati da lui va bene”. Lo rivela, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'imprenditore Flavio Briatore. Si riconosce in qualche atteggiamento per il quale il comico le fa il verso? “Sì, in certe cose mi riconosco. Ma anche guardandole non le cambio: sennò non mi imita più...”

Giorgia Meloni? “Diamole tempo, per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto. Ho votato per lei, è stata la prima volta, prima votavo per Forza Italia”. Lo dice, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'imprenditore Flavio Briatore. Se fosse una pilota di F1 chi potrebbe essere la premier? "E' una fuoriclasse, mi potrebbe ricordare un campione come Ayrton Senna, visto che è partita da zero ed è arrivata a Palazzo Chigi. Non è facile portare a casa un consenso così alto”.

Restando nel campo automobilistico, è messo peggio il Pd o la Ferrari? “Sono tutte e due in difficoltà. Il Pd ha sempre governato senza passare il voto. E la prima volta che ci è passato è stato punito”. Le piace la composizione dell'esecutivo Meloni. “Intanto sono stati eletti dal popolo. E poi questi ministri sono molto più preparati rispetto al Conte 1 e 2 - ha detto Briatore a Rai Radio1 - lì c'era una banda di scappati di casa”.

