“LA MEMORIA DI MIO PADRE È TROPPO PREZIOSA PER ESSERE CALUNNIATA” – DOPO LE PRIME IMMAGINI DI “HOUSE OF GUCCI”, PATRICIA GUCCI, FIGLIA DI ALDO, SI SCAGLIA CONTRO IL FILM DI RIDLEY SCOTT: “MIO PADRE È RITRATTO COME UN MINUSCOLO DELINQUENTE SOVRAPPESO, QUANDO IN REALTÀ ERA ALTO, MAGRO E CON GLI OCCHI AZZURRI. È INTERPRETATO DA AL PACINO, L'ATTORE NOTO PER IL SUO RUOLO IN “IL PADRINO” COME GANGSTER E “SCARFACE” COME SPACCIATORE, IN CUI STIGMATIZZA GENERAZIONI DI ITALIANI E LATINI…”

Having seen the preview images of "House of Gucci," set for release in November, I cannot sit idly by. My father - Aldo... Pubblicato da Patricia Gucci su Giovedì 25 marzo 2021

patricia gucci 1

"Dopo aver visto le immagini in anteprima di House of Gucci, che uscirà a novembre, non posso stare a guardare. Mio padre - Aldo Gucci, che ha trasformato Gucci da un unico negozio a Firenze a un fenomeno globale durante i suoi 30 anni come Presidente - è ritratto come un minuscolo delinquente sovrappeso, quando in realtà era alto, magro e con gli occhi azzurri. Era la personificazione dell'eleganza, applaudito da reali, capi di stato e leggendarie star di Hollywood". Patricia Gucci non ci sta, e in un lungo post su Facebook si scaglia contro il film di Ridley Scott sulla sua famiglia, 'House of Gucci', criticando aspramente il ritratto del padre che ne emerge

lady gaga al pacino

"Nel film - scrive la Gucci - è interpretato da Al Pacino, l'attore noto per il suo ruolo in Il Padrino come gangster e Scarface come spacciatore, in cui stigmatizza generazioni di italiani e latini. La sceneggiatura è basata su un libro di un autore che non ha mai incontrato mio padre ed è incentrato su Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga, ndr) - un'assassina condannata - e mio cugino Maurizio Gucci, che ha spietatamente messo da parte suo zio in una scalata ostile prima di mandare all'aria l'attività. Vederli glorificati dall'Olimpo di Hollywood e dall'acclamato regista Ridley Scott è incomprensibile".

luciano pavarotti, lady diana, principe carlo aldo gucci

"La memoria di mio padre è troppo preziosa per essere calunniata - conclude la figlia di Aldo Gucci - Non è più qui per difendersi da questa apparente denigrazione. Per portare avanti la sua eredità, ho pubblicato il mio libro di memorie nel 2016 e ho rifiutato molte offerte per realizzare un adattamento cinematografico, per paura che eventi reali e personaggi venissero distorti a scopo di lucro". La storia, secondo l'erede della maison, "non dovrebbe essere rivisitata nell'interesse di vendere più libri e servizi di streaming. Il 2021 è il 100mo anniversario di Gucci come marchio, 70 dei quali come azienda familiare. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il genio di Aldo Gucci".

lady gaga al pacino 3

Le riprese

Set super blindato nel quartiere di Parco Leonardo, a Fiumicino, intyanto, dove è stata girata una scena del film. Nulla è trapelato sulla presenza o meno della cantante ed attrice statunitense di origine italiana, che interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, condannata per la morte di Maurizio Gucci ucciso nel 1995. A quanto si è appreso, l'ambientazione del set con veicoli d'epoca degli anni '70, che quindi potrebbe aver avuto luogo senza la presenza di Lady Gaga, ha interessato i parcheggi sotterranei del grande centro commerciale presente nel quartiere.

patricia gucci e aldo gucci 1

Qualche appassionato, comprese alcune famiglie, ha provato invano ad avvicinarsi al set, off limits, richiamato dai tanti Tir della produzione cinematografica parcheggiati nella zona di via del Perugino, non distante dalla stazione ferroviaria e dal centro commerciale, a ridosso della via Portuense.

