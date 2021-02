ENNESIMA DEPOSIZIONE IN AULA DI “MANOVELLA” ARCURI AL PROCESSO SULLE CENE ELEGANTI DEL CAV: “NON SONO UNA OLGETTINA. ERO STATA ASSOCIATA AL PRESUNTO ELENCO DELLE 26 RAGAZZE, TRA CUI DELLE ESCORT, CHE AVREBBERO PARTECIPATO ALLA CENE NELLA VILLA DI BERLUSCONI. TUTTO INVENTATO” - QUANDO LA ARCURI SOGNAVA DI CONDURRE SANREMO PER INTERCESSIONE DEL BANANA E DICEVA A TARANTINI: “HA DETTO CHE MI CHIAMA. SAREBBE IMPORTANTE. SE ME LO FA IL FAVORE, POI, SARÀ BEN RICOMPENSATO...” - GALLERY BOMBASTICA

Da https://www.ilfattoquotidiano.it

MANUELA ARCURI A VERISSIMO

“Un ménage à trois con Berlusconi per far lavorare in tv mio fratello? Mai dette queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello’: in cambio di che? Di niente!”. Così Manuela Arcuri, ospite a ‘La Confessione’ in onda venerdì 12 febbraio alle 22.45 sul Nove a proposito delle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009, ma uscite sui giornali nel settembre 2011 in cui Gianpi (Tarantini, ndr), l’imprenditore pugliese condannato a due anni e 10 mesi dalla Corte di Appello di Bari per aver portato escort nelle residenze di Silvio Berlusconi, cercava di combinare un incontro tra l’allora presidente del Consiglio, l’attrice e Francesca Lana.

“È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva detto di andare a qualche cena – ha spiegato l’ex modella – Sono andata un paio di volte, sempre in compagnia di un’amica”.

Sabina Began Berlusconi Tarantini

“Ma come si spiega che Tarantini sostenesse che lei sarebbe stata disposta ad avere un ménage à trois con Berlusconi in cambio del fatto che suo fratello partecipasse a una trasmissione televisiva?”, ha insistito il direttore de Ilfattoquotidiano.it facendo riferimento a Sergio Arcuri. “Ma io non ho mai detto a Giampi, né tantomeno a Berlusconi, di far lavorare mio fratello. Io non ho mai detto queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello in cambio di che? Di niente!”.

