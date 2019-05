8 mag 2019 19:17

“MENZUS CUSTU CHI NON NUDDA” – IN SARDEGNA LA CARD PER LA PENSIONE DI CITTADINANZA È TOCCATA ANCHE A IGNAZIA MULA, CHE HA 106 ANNI MA È ANCORA MOLTO ARZILLA, VISTO CHE È ANDATA DI PERSONA A RITIRARLA – PRENDERÀ SOLTANTO 86 EURO, CHE INTEGRERANNO LA SUA PENSIONE DI 625 EURO, MA LEI L’HA PRESA BENE: “MEGLIO DI NIENTE…”