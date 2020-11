“METÀ SPOLETO E’ VENUTA A LETTO CON ME” - I RACCONTI DELL’ATTRICE HARD ED ESCORT MORENA CAPOCCIA: “IN QUESTO PERIODO LAVORO POCO E, QUANDO POSSO, INVECE DI PAGARE IN CONTANTI PAGO IN NATURA CON PRESTAZIONI SESSUALI COMPLETE O PARZIALI - MI CHIAMANO LA “SCALDACAMIONISTI” PERCHÉ SONO SPECIALIZZATA NEL SODDISFARE I CAMIONISTI: CON LA MIA VECCHIA MA FUNZIONALE FIAT PANDA BIANCA MI POSIZIONO NEI PARCHEGGI DEGLI AUTOGRILL. HO FATTO UN UN CALENDARIO IN LUOGHI CONSONI AL MIO LAVORO: QUINDI AREE DI SOSTA, PARCHEGGI, ZONE DI CAMPAGNA…”

Mattia Pagliarulo per Dagospia

morena capoccia 4

“Commetti il più vecchio dei peccati nel più nuovo dei modi” : questa frase di William Shakespeare incarna perfettamente lo spirito di Morena Capoccia, una donna come tante che ha trasformato il sesso e la perversione da passione a lavoro. Morena è un’attrice hard, una performer ed una escort nata, cresciuta e residente a Spoleto dove è molto nota e chiacchierata tra i suoi compaesani; gran parte di loro, a dire suo quasi la metà, ha potuto conoscere ed apprezzare le sue spiccate e passionali arti amatorie.

Si può dire che Spoleto sia una città che divide sacro e profano; nella stessa ridente cittadina infatti abita ed opera appunto la suddetta porno attrice umbra ma viene girata anche la fiction di Raiuno ‘Don Matteo’ con Terence Hill. In questa intervista conosciamo meglio la signora Capoccia, il suo lavoro, le sue difficoltà economiche e la sua idea negazionista circa la pandemia sanitaria da Covid-19 che sta fermando il mondo!

morena capoccia 9

D. Chi è Morena Capoccia?

R. Morena Capoccia è una donna di 47 anni che ha fatto della sua passione per il sesso il suo lavoro. Nella vita ho fatto di tutto, dall’imbianchina all’aiuto cuoca, ma quei lavori non facevano per me, così a 40 anni mi sono buttata nel mondo del porno. Sono entrata nella scuderia della ‘CentoXCento’ produzioni hard amatoriali e da lì è nato tutto. Ho fatto parecchia tv con Maurizia Paradiso nel suo programma ‘Vizi Privati’, poi ho partecipato al reality ‘WildGirls’ ho rilasciato tante interviste e fatto tanti eventi; il mio personaggio suscita curiosità e simpatia, ma alla fine non è un personaggio, io sono così! Una gran maiala ninfomane e golosa di uomini!

D. Signora Capoccia, come vanno gli affari?

R. Un disastro! Ormai è da marzo scorso che si fa poco e niente, l’ultimo film porno l’ho girato con Alex Magni a febbraio scorso prima del primo lockdown e si intitola ‘100X100 viaggiare trombati’ , gli incontri privati sono sempre troppo pochi e le gang bang e sperma party nei club privè italiani non ne parliamo nemmeno! I miei guadagni derivano principalmente dagli incontri privati, poi dai film e delle orge-evento che si organizzano all’interno dei locali per scambisti.

morena capoccia 2

Per fortuna abito con i miei genitori che assisto, loro sono pensionati quindi una base minima di soldi c’è, mesi fa mi hanno anche staccato la corrente e degli amici mi hanno spedito dei viveri per alimentarmi durante il lockdown della scorsa primavera.

Spesso, dove mi è possibile, invece di pagare in contanti dato che in questo periodo scarseggiano, pago in natura con prestazioni sessuali complete o parziali, come ad esempio un rapporto orale, lo faccio volentieri non è una cosa forzata e se ho qualche soldo me lo tengo in tasca.

D. Lei con altre sue colleghe ha manifestato fuori dalla prefettura di Milano, avete ottenuto qualcosa ?

R. Io, Lena, Floriana ed Alessia Bergamo abbiamo manifestato fuori dalla prefettura di Milano il 2 novembre tutte scostumate ed in abiti succinti. Vari siti hanno ripreso la notizia ma al momento non si è mosso niente. Noi 4 abbiamo anche scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e gliela abbiamo inviata a Palazzo Chigi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno chiedendogli sostentamento, tutela e aiuto per regolamentare il nostro lavoro di attrici hard, invitandolo a riceverci a colloquio come fatto con i baristi, ristoratori e proprietari di palestre e piscine. Ad oggi non ha ancora risposto, aspetto ancora un po’, il prossimo passaggio sarà quello di incatenarmi fuori da Palazzo Chigi e rimanere lì! O mi riceve o mi arresteranno, almeno in carcere mangio e dormo gratis!

terence hill e morena capoccia

D. Come mai la chiamano ‘La Scaldacamionisti’ oppure ‘La Troia di Spoleto’ ?

R. Scaldacamionisti perché io sono una escort specializzata a soddisfare sessualmente camionisti appunto, con la mia vecchia ma funzionale Fiat Panda bianca mi posiziono nei parcheggi degli autogrill, nelle aree di sosta e fuori dalle bettole e trattorie dove mangiano loro e li provoco in abiti succinti, mi alzo la gonna, faccio facce ammiccanti, mi viene facile perché io non porto mai le mutande...dopo di che quando li ho scaldati per bene ci mettiamo in contatto. Tenga conto che io ho prezzi modici, alla portata di tutti e che faccio tutto, anche più uomini insieme, non ho problemi nel darmi totalmente.

morena capoccia 10

Tengo ai miei titoli di ‘Troia di Spoleto’ e di ‘Scaldacamionisti’ come un dottore o un avvocato tengono al loro, con orgoglio! Ora che ci sono questi blocchi tra comuni e regioni si figuri come faccio ad andare in giro con la macchina che è il mio ufficio mobile ad accalappiare, sedurre e scoparmi i camionisti! Impresa quasi impossibile!

D. Dopo il libro che ha scritto a quattro mani con lo scrittore hard Mimmo Lastella intitolato ‘La Scaldacamionisti’ ora ha in pubblicazione il suo calendario 2021, ce ne parli.

R. Si! Il libro è andato benissimo, ci sono state due edizioni di stampa addirittura, e mi sono tirata un po’ su economicamente per qualche settimana, devo ringraziare Andrea Diprè, un caro amico che mi ha omaggiato della sua prefazione e Mimmo Lastella che lo ha scritto con me questo volume. Ora speriamo che anche il mio calendario 2021 vada altrettanto bene. È ovviamente un calendario a tema, gli scatti sono stati fatti in estate in luoghi consoni al mio lavoro: quindi aree di sosta, parcheggi, zone di campagna disabitate, bagni pubblici ecc ecc, se non faccio sesso con i clienti nel camion lo faccio in queste tipologie di location.

andrea dipre e morena capoccia

D. Tempo fa un gruppo di suoi fans avevano scritto una lettera al sindaco di Spoleto implorandolo di conferirle la cittadinanza onoraria, com’è andata a finire questa storia?

R. il sindaco tace, non si pronuncia, non lascia dichiarazioni in merito. A questo punto come ho detto mesi fa attendo veramente questo premio, me lo merito! Mi sono fatta mezza Spoleto! Io gli ho spedito mesi fa in comune il mio libro con dedica e nemmeno mi ha detto grazie, a dicembre gli farò recapitare il mio calendario con un biglietto di auguri per le feste natalizie. Se non vuole darmi la cittadinanza onoraria che almeno mi dica grazie per gli omaggi che gli mando!

morena capoccia 6

D. Cosa si augura per il futuro ?

R. Di continuare a lavorare, che poi il mio lavoro alla fine è una missione. Io fino a che mi reggerò in piedi continuerò a scopare e a fare dei grandi lavori orali, anche senza denti a 80/90 anni; fino a che avrò l’energia continuerò a soddisfare uomini e donne, a guadagnare divertendomi, con l’augurio che la mia professione di escort e pornostar venga regolamentata.

