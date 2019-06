“METTETE LA CREMA SOLARE” – UNA 35ENNE FRANCESE HA RACCONTATO IL SUO CALVARIO DOPO AVER SCOPERTO UN CARCINOMA ALLA PELLE CHE LE HA DETURPATO IL VISO: “AVEVO NOTATO UNA MACCHIA SIMILE A UN BRUFOLO SUL NASO, MA POCO DOPO HA INIZIATO A SANGUINARE” – DOPO TRE OPERAZIONE LA SUA FACCIA ERA IRRICONOSCIBILE E SI VERGOGNAVA DI USCIRE DI CASA: “NON FARÒ MAI PIÙ L’ERRORE DI NON PROTEGGERE LA MIA PELLE…”

DAGONEWS

laure seguy 8

Per anni si era compiaciuta della sua pelle abbronzata. Adorava trascorrere le ore sotto il sole, ma non si era mai resa conto di quanto fosse importante usare una crema solare. Una leggerezza che è costata cara a Laure Seguy, 35enne francese, costretta a sottoporsi a un intervento per rimuovere un cancro della pelle.

laure seguy 9

È iniziato tutto un anno fa quando ha notato una piccola ferita sul naso che compariva e spariva a intermittenza. All’inizio pensava si trattasse di un brufolo, ma quando ha iniziato a sanguinare ha deciso di chiamare il medico curante. In un primo momento il dottore ha pensato fosse una infezione batterica e le ha dato una crema da applicare sul naso. Ma quando dopo qualche tempo ha visto che non c’erano dei miglioramenti ha deciso di consultare un dermatologo.

laure seguy 7

Al medico specialista è bastato poco per comprendere che si trattava di un cancro. Nello specifico Laure non aveva un melanoma, ma un carcinoma basocellulare che andava esportato immediatamente. A fine maggio si è sottoposta a un primo intervento per rimuovere la punta del naso. Settimane dopo è stata sottoposta a un’operazione per un lembo cutaneo ricostruttivo che le ha deturpato il viso e infine, durante l’ultima procedura, le è stato rimosso il lembo che aveva alimentato l’innesto cutaneo.

laure seguy 6

«Ho trascorso settimane senza voler uscire di casa – ha raccontato la donna – Mi vergognavo del mio aspetto. Solo adesso ho capito l’importanza di mettere la crema solare quando ci si espone al sole. Non lo farò mai più. Oggi uso una protezione 50 e metto sempre un cappello. Non voglio passare nuovamente questi calvario».

