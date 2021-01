“METTITI LA MASCHERINA, METTI ‘STA CAZZO DI MASCHERINA!” - A ROMA ALCUNI CARABINIERI INSEGUONO QUATTRO RAGAZZI CHE SI AGGIRAVANO PER LE VIE DEL CENTRO, QUANDO IL COPRIFUOCO ERA GIA’ SCATTATO - NE BLOCCANO UNO E GLI FANNO IL CONTROPELO, CHIEDENDOGLI PERCHE’ SI FOSSE MESSO A CORRERE… - VIDEO

VIDEO

https://www.leggo.it/italia/roma/roma_carabinere_mascherina_ragazzo_scappa-5706584.html

Da www.leggo.it

ROMA - CARABINIERI INSEGUONO DEI RAGAZZI IN GIRO PER IL CENTRO A COPRIFUOCO GIA SCATTATO

«Mettiti la mascherina, ca***. Metti 'sta ca*** di mascherina». Questo grida un carabiniere ad un ragazzo dopo averlo appena braccato al termine di un inseguimento per le vie del centro di Roma. E' successo ieri sera, intorno alle 22 e 30, quando il coprifuoco è già scattato, in via del Buon Consiglio.

I militari corrono dietro ad un gruppo di quattro ragazzi, riuscendo a bloccarne uno. Cosa avessero fatto non si sa, ma l'ora e l'assenza di mascherina sul volto hanno fatto scattare il controllo dei carabinieri.

ROMA - CARABINIERI INSEGUONO DEI RAGAZZI IN GIRO PER IL CENTRO A COPRIFUOCO GIA SCATTATO

Appena fermano uno dei fuggitivi, i carabinieri scesi dall'auto gli urlano di mettersi la mascherina - come bisogna fare nel rispetto delle norme anti covid in questo periodo di grave emergenza - prima di chiedergli il motivo per il quale si era messo a correre. Ricordiamo che dalle 22 alle 5 si può circolare solo per motivi di lavoro, salute o gravi urgenze, il tutto documentato dall'autocertificazione.

ROMA - CARABINIERI INSEGUONO DEI RAGAZZI IN GIRO PER IL CENTRO A COPRIFUOCO GIA SCATTATO