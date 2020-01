16 gen 2020 10:20

“MI CHIAMO AJEJE BRAZORF” - I POLIZIOTTI PERQUISISCONO L’APPARTAMENTO DI UNO SPACCIATORE MILANESE E LUI SI FA IDENTIFICARE COME IL PERSONAGGIO INVENTATO DA ALDO GIOVANNI E GIACOMO, NOME CHE RIPORTAVA ANCHE SUL CITOFONO – GLI AGENTI LO HANNO TROVATO IN POSSESSO DI 77 GRAMMI DI DROGA E 145 EURO IN CONTANTI: È STATO ARRESTATO E POI… – VIDEO