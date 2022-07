24 lug 2022 16:08

“MI DICONO TAPPO O NANO E HO SOFFERTO E CONTINUO A SOFFRIRE PER QUESTO” – BRUNETTA RISPONDE A MARTA FASCINA CHE L’AVEVA ATTACCATO CONDIVIDENDO MALIZIOSAMENTE IL BRANO DI DE ANDRE’, “UN GIUDICE”, IN CUI SI PARLA DEL NANO “CON IL CUORE VICINO AL BUCO DEL CULO”: “IO SONO RESPONSABILE DELLE MIE IDEE DI QUELLO CHE FACCIO MA NON DI ESSERE TAPPO O NANO. MARTA, MA ESSERE VIOLENTATO SU QUESTO... NON PER ME MA PER TUTTI QUEI BAMBINE E BAMBINI CHE NON HANNO AVUTO LA FORTUNA DI ESSERE ALTI E BELLI”