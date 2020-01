“MI DISPIACE TANTISSIMO PER QUELLO CHE TI HANNO FATTO, NON LO MERITI” – L’AGENZIA DI STAMPA “AP” RITAGLIA L’ATTIVISTA UGANDESE VANESSA NAKATE DALLA FOTO DI GRUPPO A DAVOS, GRETA SI INCAZZA – BUFERA SUI SOCIAL – IN SEGUITO ALLE POLEMICHE, LA AP HA SOSTITUITO LO SCATTO CON QUELLO ORIGINALE E HA PUBBLICATO UN MESSAGGIO SUL PROPRIO SITO: "SIAMO DISPIACIUTI”

Da video.repubblica.it

greta foto di gruppo davos

Una foto pubblicata dall'agenzia di stampa Ap, scattata a Davos in occasione del World Economic Forum, ha scatenato polemiche. Nell'immagine originale, insieme a Greta Thunberg, c'erano le attiviste Vanessa Nakate, Isabelle Axelsson, Luisa Neubauer e Loukina Tille. Ma nello scatto pubblicato poi online, Vanessa Nakate è misteriosamente scomparsa.

vanessa nakate foto di gruppo davos

A denunciare l'accaduto è stata proprio la 23enne ugandese in un tweet. In seguito alle polemiche, la Ap ha sostituito lo scatto con quello originale e ha pubblicato un messaggio sul proprio sito: "Siamo dispiaciuti di aver pubblicato una foto senza Vanessa, l'unica persona di colore nella foto. Come agenzia di stampa ci preoccupiamo di rappresentare accuratamente il mondo che raccontiamo".

greta thunberg parla a davos greta thunberg lascia l'auditorium durante il discorso di donald trump a davos

Nakate, in un video postato su Twitter, ha condiviso tutta la propria rabbia in seguito all'accaduto. Tra i commenti c'è anche quello di Greta Thunberg: "Mi dispiace per quello che ti è successo, non lo meriti! Siamo tutti molto grati per quello che stai facendo", ha scritto.