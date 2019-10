25 ott 2019 20:08

“MI DISPIACE, IL VIAGGIO NON È RIUSCITO. STO MORENDO PERCHÉ NON RIESCO A RESPIRARE” - UNA DELLE VITTIME DEL TIR NELL’ESSEX HA SCRITTO UN AGGHIACCIANTE MESSAGGIO ALLA FAMIGLIA POCO PRIMA DI PERDERE LA VITA - PHAM THI TRA MY È VIETNAMITA, IL CHE SMENTIREBBE LA VERSIONE DELLA POLIZIA CHE PARLAVA DI VITTIME CINESI: LA SUA FAMIGLIA STA CERCANDO DI CAPIRE SE ERA EFFETTIVAMENTE A BORDO DEL CAMION E L’ORARIO DEL MESSAGGIO SEMBRA AVVALORARE LA TESI – AVEVA PAGATO 30MILA STERLINE PER RAGGIUNGERE IL REGNO UNITO VIA CINA… – VIDEO