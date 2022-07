“MI HA CHIESTO IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA ERGASTOLO” – PARLA LA NUOVA LEGALE DI ALESSIA PIFFERI, LA MAMMA CHE HA ABBANDONATO E FATTO MORIRE DI STENTI LA FIGLIA DI 18 MESI: “HO TROVATO UNA PERSONA ASSENTE. NON HA LA STRUTTURA INTELLETTUALE PER CAPIRE COSA HA FATTO. CERCHEREMO DI CAPIRE SE CI SONO DELLE ‘LESIONI’. MI HA CHIESTO DI ANDARE AI FUNERALI ” – L'AVVOCATO, CHE HA RICHIESTO UNA CONSULENZA PSICHIATRICA PER LA SUA ASSISTITA, GETTA UN'OMBRA SULLA VICENDA: “C'È QUALCOSA DI MOLTO GRAVE CHE NON TORNA, MAGARI NEL PASSATO DELLA DONNA. NON SONO RUSCITO A CONTATTARE IL FIDANZATO. POI HO CHIAMATO LA MAMMA E…”

Avvocato Marchignoli, come le è venuto in mente di accettare la difesa di Alessia Pifferi?

«Io faccio l'avvocato penalista quindi difendo una persona che commette un omicidio, come difendo una persona che è al 41Bis. Per me è la stessa cosa, l'emotività è una cosa che non mi puo' appartenere»

Quando ha letto le carte che cosa ha pensato?

«Non mi torna qualcosa, sono subito andata a trovarla in carcere perché ho detto: non è possibile. Sono mamma anche io e facevo fatica a comprendere come fosse possibile lasciare una bambina a casa per tanti giorni e non rendersi conto di quanto potesse essere grave.

L'ho incontrata e apparentemente è in una bolla. Non ha la struttura intellettuale per comprendere. Io le parlo, lei mi guarda ma non mi vede e non credo sia una questione di shock. Credo sia per una questione di struttura intellettuale. Per questa ragione noi abbiamo chiesto l'aiuto del prof. Sartori. Appena ci siamo incontrate mi ha sorriso, era felice di conoscermi perché sono una donna e perché in qualche modo si sente più a suo agio. Non la conoscevo, mi è arrivata la sua nomina attraverso una mail del carcere.

Alessia Pifferi è di pochissime parole, mi sono seduta di fronte alla mia assistita e le ho chiesto come stesse. Mi ha detto che non sta bene e che le manca la sua bambina. Ha contezza che sua figlia non c'è più ma me lo racconta come se fosse una storia. Questa cosa mi ha colpito. Mi ha chiesto di andare ai funerali, le ho spiegato della situazione che c'è fuori: l'opinione pubblica, la TV, i giornalisti. Le ho spiegato che non puo'».

Di questa bambina cosa le ha detto?

«Nulla, ho trovato una persona assente.. Capisce di essere in carcere ma non capisce il disvalore di quello che ha fatto».

Capisce di aver lasciato morire la figlia?

«Lei lo sa, io però non ho percepito una persona che guardandomi negli occhi fosse consapevole della gravità del fatto. Ha contezza che la bambina non c'è più. Mi ha chiesto il significato di ergastolo. Continua a ripetere sempre le stesse cose. Ovvero che le manca la sua bambina e che non riesce a dormire di notte. Le ho chiesto se aveva somministrato le gocce di En trovate in casa a sua figlia. Mi ha risposto che non ha mai dato queste gocce alla bambina. Dice che non sono sue ma di un ex fidanzato. Le ho spiegato che ci sarà una perizia».

La strada è la perizia psichiatrica?

«No, la linea difensiva è un'area cosa. Lavorerò sui documenti faremo le perizie. Abbiamo incaricato il prof. Sartori, neuroscienziato. Cercheremo di capire se ci sono delle "lesioni". La signora è in solitudine in carcere e in qualche modo sta elaborando ed è in difficoltà. Ora aspettiamo di sapere cosa ci dirà il professor Sartori, neuropsichiatra. Magari la perizia dirà che non c'è nessun disturbo, attendiamo i risultati.

Abbiamo scelto Sartori perché abbiamo già lavorato con lui, ad esempio sul caso della strage di Erba con Rosa e Olindo. Io mi sono fatta l'idea che in questa storia c'è qualcosa che manca, non è possibile che sia semplicemente una mamma che decide di lasciare la figlia perché ritiene sia un pacco postale. Questa è una lettura superficiale ma lecita, visto che ci troviamo di fronte a un fatto molto grave.

C'è qualcosa di molto grave che non torna, magari nel passato della donna. La signora Pifferi mi ha chiesto di chiamare il fidanzato, che non sono riuscita a contattare. Poi mi ha chiesto di contattare la mamma. L'ho chiamata mi ha risposto dicendomi che non se la sentiva di parlare, l'altra figlia - sorella di Alessia - le ha strappato il telefono e mi ha caricato di una serie di insulti irripetibili solo perché sono l'avvocato difensore.

Lunedì alle 11 iniziano le operazioni peritali biologico-forensi in Questura, abbiamo depositato una richiesta di approfondimento perché nel verbale che ci è stato notificato non dice nulla. Né su cosa, né quel sia il materiale acquisito. Nomineremo i nostri consulenti».

