“MI HA CHIESTO DI STRINGERLE LE MANI AL COLLO PER GODERE” – UNA 22ENNE BRITANNICA E' STATA UCCISA DURANTE UN RAPPORTO SESSUALE VIOLENTO CON UN 27ENNE INCONTRATO SU TINDER IN NUOVA ZELANDA – LUI L’AVREBBE STRANGOLATA, POI HA SCATTATO FOTO DEL SUO CORPO NUDO MENTRE GUARDAVA PORNO E ORGANIZZAVA UN NUOVO APPUNTAMENTO CON UN’ALTRA RAGAZZA – PER LIBERARSI DEL CADAVERE HA…

DAGONEWS

grace millane 1

Grace Millane è stata assassinata da un uomo che ha incontrato su Tinder che poi ha fotografato il suo cadavere ed è andato a un altro appuntamento mentre il cadavere della ragazza era ancora nel suo appartamento.

È quanto emerso durante il processo in Nuova Zelanda per la morte della viaggiatrice 22enne che è stata strangolata durante il suo anno sabbatico in giro per il mondo. Il suo assassino ha trascorso un'ora dopo la sua morte cercando come eliminare il suo corpo, guardando porno hardcore e scattando foto intime del suo cadavere.

i genitori di grace millane 1

L'imputato, un 27enne ha ammesso che la donna è morta nel suo appartamento, di aver messo il corpo in una valigia e di averlo seppellito nei boschi. Ma il suo avvocato difensore ha detto che la morte è stata un incidente e che è rimasta uccisa mentre i due facevano sesso violento dopo che lei avrebbe chiesto all’uomo di stringerle le mani al collo. Il corpo di Millane è stato trovato nei boschi vicino ad Auckland una settimana dopo essere stata vista l'ultima volta in un hotel nel centro della città il 2 dicembre.

grace millane 3

Alcune telecamere di sicurezza hanno ripreso i due che si baciavano in un bar e che dopo camminavano mano nella mano. L'imputato, in un interrogatorio registrato dalla polizia, ha fornito un resoconto dettagliato di come la coppia ha fatto sesso: «Mi è saltata addosso e ha iniziato a mostrami cosa voleva. Mi ha stretto attorno al collo e mi ha spinto sul letto. Abbiamo iniziato a fare sesso più violento. Siamo finiti sul pavimento e abbiamo continuato a farlo lì. Ci colpivamo e ci mordevamo.

il luogo dove e' stato trovato il cadavere di grace millane

Mi ha detto di tenerle le braccia strette attorno al collo e di stringere più forte. Quando abbiamo finito sono andato a farmi una doccia. Quando sono tornato lei era a letto. Mi sono addormentato e quando mi sono svegliato ho pensato che lei se ne fosse andata. Invece era sul pavimento. Ho visto che il sangue le correva dal naso».

grace millane e la madre

Subito dopo l’uomo non ha lanciato l’allarme, ma ha immediatamente iniziato a fare ricerche su internet per capire come occultare il cadavere. Poi si è dedicato al porno cercando video di ragazze giovani e infine è andato a un appuntamento con un’altra ragazza che aveva contattato su Tinder mentre il cadavere di Millane era ancora disteso sul pavimento.

la famiglia di grace millane

L'avvocato ha affermato che, verso le 16, l'imputato ha incontrato la seconda donna, la cui identità è protetta, nel quartiere alla moda di Auckland, Ponsonby. Hanno bevuto "un paio di drink" e l'imputato ha raccontato alla donna una storia su qualcuno che sarebbe potuto essere imprigionato per omicidio colposo dopo che una donna era morta durante un rapporto sessuale violento andato storto. «Stava già creando la sua storia e una versione dei fatti che pensava gli sarebbe tornata utile in seguito» ha concluso il pm.

grace millane 4 i genitori di grace millane 2