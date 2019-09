26 set 2019 20:11

“MI HA UMILIATA” – DEMI MOORE CONTINUA A TIRARE IN BALLO ASHTON KUTCHER E A GETTARE FANGO SUL SUO MATRIMONIO FINITO PER PUBBLICIZZARE LA SUA BIOGRAFIA “INSIDE OUT” – DOPO I TRADIMENTI E IL SESSO A TRE, ORA L’ATTRICE RACCONTA DI ESSERE STATA UMILIATA DALL’EX MARITO CHE AVEVA PUBBLICATO UNA SUA FOTO IN MUTANDE E LO ACCUSA DI AVERLA FATTA RIPIOMBARE NEL TUNNEL DELL’ALCOL: “MI HA FOTOGRAFATO MENTRE…” (VIDEO)