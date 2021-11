“MI HANNO ACCUSATO PER I ‘FENICOTTERI DISORIENTATI’. HO PENSATO ‘SONO PAZZI’: IO SONO UN AMBIENTALISTA” – JOVANOTTI SI PREPARA A RIESUMARE IL JOVA BEACH PARTY CON 12 TAPPE IN GIRO PER L’ITALIA - “LA PANDEMIA? SONO FIDUCIOSO. NON CI SARANNO MASCHERINE E LA CAPIENZA SARÀ AL 100%, ALTRIMENTI L’OPERAZIONE NON È SOSTENIBILE. A DICEMBRE ESCONO 7 NUOVI BRANI IN DIGITALE, GLI ALBUM FISICI NON LI COMPRO PIÙ NEMMENO IO” – E PER PREVENIRE LA NUOVA ONDATA DI POLEMICHE DEGLI AMBIENTALISTI, INDOSSA LA CASACCA GREEN… - VIDEO

Angela Calvini per “Avvenire”

«Il Jova Beach Party è la cosa che mi assomiglia di più. Quindi ripartiamo da qui». È un fiume in piena Jovanotti, 55 anni e non sentirli, che presenta alla stampa milanese il suo ritorno in pista con un lungo ed entusiasta monologo sul Jova Beach Party 2 in cui c'è di tutto e di più: ambientalismo, speranza, musica, nuove canzoni in arrivo e l'ombra della pandemia da sconfiggere. Perché Lorenzo Cherubini da sempre pensa positivo e mentre i dati della risalita del contagio allarmano, lui già guarda oltre, alla ripartenza una volta superata la quarta ondata, fiducioso nei vaccini che possano portarci a liberatorie feste di famiglia sulla spiaggia come tributo alla vita.

La sfida è imponente per quella che lui definisce «una roba da matti, un'utopia che dura un giorno», e i rischi non mancano. Perché se nel 2019 il suo Jova Beach Party era riuscito a portare sulle spiagge italiane ben 600mila spettatori di tutte le età, 63 artisti e ben 1000 persone di staff, replicare l'esperienza nell'era della pandemia è una vera scommessa. «Preoccupato? Come tutti, ma sono fiducioso - aggiunge -. I dati ci dicono che in primavera saremo in grado di tornare a fare concerti all'aperto.

Al Jova Beach Party 2022, biglietti già in vendita, non ci sarà l'obbligo di mascherina e la capienza sarà al 100 per 100, altrimenti l'operazione non è sostenibile. Rispettando tutte le leggi che speriamo favoriscano il ritorno completo al lavoro del settore». L'inizio di una nuova era, si augura Jovanotti. Ma cos' è esattamente il Jova Beach? «Un villaggio, un festival, un gioco, un rito - elenca entusiasta -. Io sono nato nella ritualità, il mio babbo lavorava in Vaticano, mi ha passato il senso della ritualità come evento sacro e la musica è il mio elemento sacro».

Concerti ed eventi in tutta Italia

Saranno 12 i luoghi italiani coinvolti. Il via dal 2 luglio, data di debutto a Lignano Sabbiadoro, al 10 settembre, quando si chiuderà all'aeroporto di Bresso, provincia di Milano. Due date per ogni località, con Tim partner tecnologico, fra cui Marina di Ravenna, Aosta, Albenga, Marina di Cerveteri, Barletta, Fermo, Roccella Jonica, Vasto, Castel Volturno, Viareggio.

Questo perché non si tratta solo di un concerto ma di una vera e propria festa dove si può prendere il sole, fare il bagno, mangiare, ascoltare "belle storie" che verranno raccolte da Radio Italia, e ballare sotto tre palchi, con dj set, ospiti italiani ed internazionali, gruppi sconosciuti e lo stesso Jovanotti che torna a fare il suo primo mestiere, quello di Dj facendo ballare il pubblico sui suoi grandi successi.

Le suggestioni musicali di quest' anno arriveranno dal Mediterraneo, ed anche il palcoscenico principale avrà la forma di «un relitto, un veliero passato attraverso la tempesta, ma uscito più bello di prima, realizzato tutto con materiale riciclato». Vista oggi in piena era Covid, una cosa così, con 50mila spettatori ad evento, sembra davvero «un'utopia», ma se la sfida andrà in porto significherà che siamo davvero usciti dal tunnel.

Ambiente e ambientalisti

«Il futuro? Dobbiamo pensare a come continuare ad esistere senza compromettere i sistemi ecologici. Al Jova Beach creeremo un clima per sensibilizzare sul clima - aggiunge Lorenzo -. Inviteremo, come abbiamo fatto, filosofi, scienziati, testimonial. Inoltre saranno totalmente abolite le bottigliette di plastica. L'acqua sarà gratis e distribuita da autobotti in borracce di materiale sostenibile che regaleremo. Inoltre ci sarà particolare cura per il cibo, affidato a piccole realtà locali che propongono street food».

Tra i partner, Banco Alimentare che raccoglierà e ridistribuirà il cibo non adoperato. Jovanotti però ci tiene a sottolineare «non sono saltato sul carro del "green wash", l'ecologia non è un elemento di promozione, ma un tema fondamentale che mi sta a cuore». L'artista replica così alle critiche ricevute la volta scorsa da alcune associazioni ambientaliste per l'impatto antropico, compreso l'inquinamento acustico, di una manifestazione di tali proporzioni sull'ecosistema.

«Le spiagge sono un ambiente delicato: farne un luogo di concerti è sbagliato materialmente e culturalmente» ha fatto sapere ieri la Lipu-BirdLife Italia contraria al nuovo Jova Beach Party. Mentre l'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) chiederà l'accesso agli atti autorizzativi relativi ai luoghi prescelti per i concerti. «Io sono un ambientalista, chi mi accusa non tiene conto del mio stile di vita.

C'è anche chi fa polemica in cerca di visibilità» replica l'artista. Chi invece sostiene Jovanotti è Wwf Italia la cui presidente Donatella Bianchi, ieri al fianco del cantante, ha confermato fiducia: «Sui temi dell'ambiente serve una mobilitazione globale. Noi ci fidiamo di te».

Un impegno declinato insieme al Wwf e a Intesa Sanpaolo, con il progetto Ri-Party-Amo, che mira a raccogliere 5 milioni di euro per pulire 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali oltre ad attività di formazione che coinvolgeranno 100mila studenti. Non quelli dei concerti, «cui pensiamo noi», come successo nel 2019 quando - ricorda Lorenzo - le spiagge furono lasciate più pulite di come erano state trovate».

A dicembre 7 nuovi brani

«Non capisco la prospettiva, ma ora non pensarci e muoviti seguendo il Boom boom» è il manifesto futurista scacciapensieri del nuovo singolo di Jovanotti uscito ieri per Polidor Universal Il Boom, prodotto da Rick Rubin. Ma questo è solo l'antipasto di una nuova produzione in arrivo dopo il blocco della pandemia. «Non riuscivo non solo a scrivere, ma neanche ad ascoltare musica - racconta Jovanotti -. Quando un anno fa con l'arrivo dei vaccini si è riaperto il cielo, mi è tornato il desiderio di fare musica e mi sono uscite 30 canzoni in maniera istintiva, festosa, celebrativa, per recuperare il senso della vita nel suo aspetto più bello».

Idealmente questi brani fanno parte de L'abum del sole, un album che però Jovanotti non ha intenzione di pubblicare. «Io stesso non ascolto più gli album, e non ha senso uscire con un supporto fisico di 12 canzoni che diventano subito superate. Meglio uscire solo online e ogni tanto. A dicembre uscirò quindi con altre 7 nuove canzoni in digitale». E i contenuti? «Saranno molto diversi, ci saranno emozioni forti, molto pop di quello che tira dentro la gente - rivela -. C'è vitalità, voglia di vivere, tantissimo amore, voglia di abbracciarsi e gratitudine, tutti elementi pieni di chiaroscuri».

La app e le altre inziative

Il costoso e colorato carrozzone del Jova Beach Party (tre anni fa si sforarono i costi, lezione che verrà tenuta presente per il prossimo tour) è una fucina creativa a 360 gradi. Viene ora rilasciata una app dedicata che proporrà una radio, dei podcast ed anche le puntate del docutrip Non voglio cambiare pianeta, con il cantante in sella alla sua bici in Patagonia. Inoltre grazie a un accordo con la Scuola Holden verranno proposti incontri e lezioni su arte, design, ambiente, musica ed ecologia.

Infine per Crocetti editore (Feltrinelli), verrà pubblicata la raccolta Poesie da spiaggia, «le 100 più belle poesie sul mare per avvicinare anche chi non è appassionato. Per me - rivela - la poesia è la cosa più importante che esiste al mondo»

No comment su Sanremo

«Non rispondo, e mi dispiace perché io preferisco sempre rispondere. Ma su Sanremo non rispondo, non sono abile ». Scherza così Jovanotti, rispondendo su una sua eventuale partecipazione al prossimo Festival con gli amici Amadeus e Fiorello. Un non detto che lascia però trapelare una possibilità.

