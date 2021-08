13 ago 2021 09:13

“MI PIACEREBBE CHE PIAZZALE DEI PARTIGIANI TORNASSE A CHIAMARSI PIAZZALE HITLER” - NON C’È MAI LIMITE AL PEGGIO: DOPO LE NOSTALGIE FASCISTE DI DURIGON, CI PENSA UN ALTRO LEGHISTA, L’EX CONSIGLIERE COMUNALE DI COLLEFERRO ANDREA SANTUCCI, A SPARARLA ANCORA PIÙ GROSSA - LA PRECISAZIONE DEL CARROCCIO: “NON È ISCRITTO”. MA NELLA PRECEDENTE CONSILIATURA ERA CAPOGRUPPO E C’È UN VIDEO IN CUI PARLA SU UN PALCO CON I SIMBOLI DEL PARTITO, E VENIVA PRESENTATO SU FACEBOOK COME CONSIGLIERE DELLA LEGA… - VIDEO