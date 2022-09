“MI PIACEREBBE VEDERLO, MA NON ME LO PERMETTONO” – ALESSANDRO BORGHESE TORNA A PARLARE DEL FIGLIO “SEGRETO” CHE NON HA MAI VISTO: “HO FATTO TUTTO QUELLO CHE BISOGNAVA FARE. APPENA MI È STATO COMUNICATO HO FATTO GLI ACCERTAMENTI E ORA GESTISCO LA SITUAZIONE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E LEGALE. ORMAI È GRANDE” – “NON È MICA UN ASSASSINIO, È UNA COSA CHE CAPITA. LA MADRE NON ERA NEMMENO UNA FIDANZATA: PRIMA DI SPOSARMI HO AVUTO TRASCORSI, DICIAMO, SPORTIVI…”

La domanda arriva alla vigilia della ripartenza in tv di Celebrity Chef, il talent culinario giunto alla seconda stagione dopo il successo della prima, girato interamente nel nuovo ristorante veneziano di Borghese.

In un’intervista al Messaggero, lo chef torna su un tema di cui aveva già parlato, tre anni fa, proprio al Corriere: il figlio che non ha mai potuto vedere, un bambino venuto al mondo nel 2006, prima del matrimonio con Wilma Oliverio (avvenuto nel luglio 2009) e della cui esistenza Borghese ha saputo molto tempo dopo la nascita.

Oggi Borghese ha due figlie con Wilma, Alexandra e Arizona, di 6 e 11 anni, e si occupa del ragazzo dal punto di vista economico e legale. «Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale.

Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità, non me lo permettono. Ormai è grande», ci aveva già raccontato tre anni fa. L’incontro finora non è avvenuto e oggi il ragazzo vive all’estero.

Sul fatto in sé, questo era stato il commento di Borghese: «Non è mica un assassinio, è una cosa che capita e che è capitata a me come a centomila altre persone. La madre non era nemmeno una fidanzata: prima di sposarmi con Wilma ho avuto trascorsi diciamo sportivi». E aveva aggiunto: «Non parlo molto della mia vita privata, proteggo molto anche le mie ragazze, però su questa storia non ho nulla da nascondere. E anche scoprirlo, all’epoca, non era stato affatto choccante: appunto, non è un delitto». Da domani lo chef torna su Tv8 con Celebrity Chef, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.10: una sfida ai fornelli tra vip. A giudicare i loro piatti, oltre a Borghese, la food editor del Corriere Angela Frenda e lo chef stellato Enrico Bartolini.

