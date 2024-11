“MI È RIMASTA LA PAURA” – PARLA IL CAPOTRENO ROSARIO VENTURA, ACCOLTELLATO IERI A RIVAROLO DA UN 21ENNE EGIZIANO CHE ERA SENZA BIGLIETTO: “IL BRACCIO COLPITO NON RIESCO AD ALZARLO. PER FORTUNA NON MI HA PRESO I TENDINI. MI HA DATO UNA PUGNALATA DIETRO E LÌ SONO SETTE PUNTI ALLA SCAPOLA, PIÙ NELL’AVAMBRACCIO QUATTRO BUCHI” – DOPO L’AGGRESSIONE CHE HA SUBITO, OGGI C’È STATO LO SCIOPERO DEI DIPENDENTI DI FERROVIE: “L'ITALIA INTERA HA FERMATO I TRENI PER ME? RINGRAZIO TUTTI…”

Estratto dell’articolo di Giusi Fasano per www.corriere.it

IL CAPOTRENO ROSARIO VENTURA

«Mi è rimasta la paura, sì». Il capotreno Rosario Ventura risponde al telefono dopo tante, tante chiamate a vuoto. Dice con gentilezza che «mi scusi, mi sta chiamando il mondo. Fra colleghi, amici, parenti, l’azienda, voi giornalisti...dalle sette di stamane che suona il telefono».

Premette che commenti e descrizioni del caso non ne vuole fare, perché «c’è ancora tutta la pratica aperta, c’è ancora la denuncia in corso, mi hanno chiesto di valutare bene tutto prima di parlare». E dice però che «mi è rimasta la paura», appunto, dopo l’aggressione di ieri alla stazione di Rivarolo (Genova).

L’Italia intera ha fermato i treni per lui e almeno su questo il capotreno risponde: «Quello è stato bello, fatemi ringraziare tutti. Mi ha fatto tanto piacere». Anche sulle sue condizioni fisiche concede la risposta: «Sto bene. Il braccio colpito non riesco ad alzarlo più e ora fa male ma è normale sentire dolore, adesso. Per fortuna non mi ha preso i tendini. Mi ha dato una pugnalata dietro e lì sono sette punti alla scapola, più nell’avambraccio quattro buchi, e ci sono voluti altri undici punti».

aggressione al capotreno Rosario Ventura - rivarolo

Rosario Ventura dice che «è la prima volta» che gli capita un’aggressione così grave. Chiediamo se ha mai dovuto affrontare passeggeri maleducati, arroganti o altri episodi di violenza fisica meno gravi e la risposta è «ni...su questo non dico niente. Dico solo che vado fiero del mio lavoro e che lo faccio con tanto piacere».

[...] Chiediamo come ultima cosa se si è affidato a un avvocato e ci dice che «ancora no, me lo metterà a disposizione l’azienda per tutelarmi». Di nuovo un grazie all’Italia che è solidale con lui e «grazie dell’interessamento».

Rosario Ventura ha fretta di chiudere. Non c’è modo né spazio per chiedergli come mai avesse con sé un manganello mentre era in servizio sul treno. Ad altre persone che gliel’hanno domandato non ha risposto. È un dettaglio sul quale si farà chiarezza nei prossimi giorni. [...]

IL CAPOTRENO ROSARIO VENTURA CON LA MOGLIE aggressione al capotreno Rosario Ventura - rivarolo aggressione al capotreno Rosario Ventura - rivarolo