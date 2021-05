“MI SCUSO SE HO CAUSATO UN TEATRINO CON FEDEZ” – SCAZZO SENZA FINE TRA IL RAPPER E DON ALBERTO RAVAGNANI, SACERDOTE 28ENNE DI BUSTO ARSIZIO, CHE HA ACCUSATO IL SIGNOR FERRAGNI DI AVERLO BLOCCATO SUI SOCIAL – DOPO IL BOTTA E RISPOSTA SU INSTAGRAM, IL PRETE SI ARRENDE: “HO USATO IMPROPRIAMENTE LA PAROLA CENSURA, MA COSÌ NON POSSO INTAVOLARE UN DIALOGO. LIBERISSIMO DI FARLO, MA…”

Andrea Camurani per il "Corriere della Sera"

Sul suo profilo Instagram da 133 mila follower si presenta così: «Sono un prete. Vivo in oratorio. Insegno a scuola. Ogni tanto faccio cose sui social». Firmato: don Alberto Ravagnani, sacerdote di 28 anni a Busto Arsizio in provincia di Varese che gode da un anno a questa parte una grande visibilità soprattutto grazie a video su YouTube seguiti da un folto pubblico di giovani raggiunti a partire dal primo periodo di lockdown.

Chi invece sotto al suo volto non ha bisogno di presentazioni è Fedez, rapper milanese di 31 anni compagno dell' influencer Chiara Ferragni. Il motivo sta in quei 12,5 milioni di seguaci che solo sul canale Instagram ogni giorno vengono raggiunti da post e foto che spaziano da pensieri a immagini famigliari.

E domenica proprio una «storia» ha svelato i dissapori con l' amico prete del Varesotto che mesi fa era stato invitato dal cantante nel suo podcast «muschio selvaggio» per affrontare discorsi legati a spiritualità e religione, argomenti che vedevano spesso in disaccordo l' artista con l' uomo di Chiesa, anche se i due alla fine avevano intavolato un dialogo. Ma qualcosa nel rapporto si è rotto, forse qualche commento non gradito, tanto che lo stesso Fedez ha ammesso nel video messaggio di domenica aver bloccato il don su Instagram per i troppi messaggi ricevuti, ma non solo.

«Ti spiego perché ti ho bloccato», ha spiegato Fedez, «mi hai tempestato ultimamente di messaggi alcuni dei quali ho ritenuto essere offensivi; alcuni tuoi collaboratori li hanno letti e si sono sentiti in dovere di recuperare il mio numero e scusarsi su WhatsApp . Trovo francamente bizzarro accusare qualcuno di censura, soprattutto se rivolto a chi ti ha fatto conoscere a tante persone. Mi asciugavi un pochino.

Ma polemica finita».

Un gesto che ha scatenato la reazione del giovane prete che ha bollato il rapper - a poche settimane dalla polemica nata al concerto del Primo Maggio - proprio di «censura». Don Alberto ha commentato l' accaduto sui social con un lungo video, denunciando di essere stato «attaccato» in massa da molti follower del rapper. «Mi scuso se ho causato un teatrino con Fedez.

Ma l' ultimo messaggio inviatogli è il commento a una sua "storia", un mese fa. Da parte mia c' è dispiacere rispetto al fatto che il dialogo si sia interrotto, oltretutto con una persona così aperta di mente come Federico. Ho usato impropriamente la parola censura e mi scuso, ma mi sono sentito censurato perché così non posso intavolare un dialogo. Liberissimo di farlo, ma così manca la possibilità di un confronto».

