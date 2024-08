“MI SONO AMMALATO DI ENFISEMA POLMONARE PER AVER FUMATO A LUNGO” – DAVID LYNCH HA PARLATO DELLA MALATTIA CHE LO COSTRINGE A RIMANERE CHIUSO IN CASA, PERCHÉ QUALSIASI VIRUS POTREBBE ESSERE PER LUI FATALE: “NON POSSO USCIRE. E POSSO CAMMINARE SOLO PER UN BREVE TRATTO PRIMA DI RIMANERE SENZA OSSIGENO" – IL REGISTA 78ENNE VUOLE CONTINUARE A DIRIGERE DA REMOTO: "SONO PIENO DI GIOIA E NON ANDRÒ MAI IN PENSIONE. HO SMESSO DI FUMARE DUE ANNI FA, E SECONDO GLI ESAMI MEDICI LA MIA SALUTE È OTTIMA…”

Ladies and Gentlemen, Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco - the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them - but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is… — David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024

In un'intervista a Sight and Sound, David Lynch ha rivelato che gli è stato diagnosticato un enfisema. Una malattia cronica causata dal fumo che gli impedisce di uscire di casa per paura di prendere il Covid. A causa di questo è difficile che torni sul set: "Mi sono ammalato di enfisema per aver fumato a lungo, e quindi sono costretto a casa, che mi piaccia o no". E spiega quindi che potrebbe essere costretto a dirigere da remoto.

Successivamente il regista ha pubblicato un messaggio sui social dove però ha rassicurato tutti dopo le sue rivelazioni: "Ho smesso di fumare due anni fa, ho fatto recentemente gli esami medici e, buona notizia, la mia salute è ottima a parte l'enfisema. Sono pieno di gioia e non andrò mai in pensione".

L'enfisema, il fumo e i problemi "Mi sono ammalato di enfisema per aver fumato a lungo, e quindi sono costretto a casa, che mi piaccia o no. Non posso uscire. E posso camminare solo per un breve tratto prima di rimanere senza ossigeno", ha raccontato David Lynch, il cui ultimo film è stato "Inland Empire" (2006) mentre nel 2017 è arrivato in tv "Twin Peaks: The Return", nuovo capitolo della serie cult da lui creata nel 1990.

Il regista ha parlato del fumo e del tabacco come qualcosa che ha sempre amato: "Faceva parte della vita artistica per me: il tabacco e il suo odore, accendere le cose e fumare, tornare indietro e sedersi a fumare e guardare il proprio lavoro, o pensare alle cose; non c’è niente di così bello al mondo. Nel frattempo, mi sta uccidendo. Così ho dovuto smettere".

E poi ha spiegato: "E ora, a causa del Covid, sarebbe molto brutto per me ammalarmi, anche con un raffreddore. Quindi, probabilmente. E a causa del Covid, ora hanno inventato dei modi per poter dirigere da casa. Non mi piacerebbe molto. Mi piace essere lì in mezzo alle cose e prendere le idee lì. Ma cercherei di farlo a distanza, se fosse necessario". […]

