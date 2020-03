“MI SONO INCAZZATA QUANDO HO VISTO LE IMMAGINI DEI GIOVANI AI NAVIGLI” – ORNELLA VANONI A ‘UN GIORNO DA PECORA’: “IO SAREI PER LA CHIUSURA TOTALE, NON SOLTANTO DI MILANO MA PER TUTTA L’ITALIA. I GIOVANI SI SENTONO FORTI, NON CREDONO ALLA MORTE. ADESSO PERÒ È UNA DEMENZA TOTALE. QUANDO HO VISTO QUELLE FOTO MI SONO DETTA: ‘COSÌ DOMANI SARÀ UN INFERNO’. IO ESCO SOLO PER…”

Da “Un Giorno da Pecora – Radio 1”

NAVIGLI PIENI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Se sarei favorevole alla chiusura totale della Lombardia per due settimane per arginare il Coronavirus? “Io sarei per la chiusura totale, non soltanto di Milano ma per tutta l'Italia”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Ornella Vanoni che oggi è intervenuta al programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

ornella vanoni 5

Secondo alcuni col Covid-19 a rischiare il decesso siano solo gli anziani. Lei cosa ne pensa? “Non è vero, è dimostrato che non è così. I giovani si sentono forti, non credono alla morte. Adesso però è una demenza totale: domenica in tv ho visto tanti giovani ai bar sui Navigli, tutti insieme, tutti abbracciati...” E cosa ha pensato vedendo quelle immagini? “Mi sono veramente incazzata – ha detto la Vanoni a Rai Radio1 - e mi sono detta 'così domani sarà un inferno'”. Lei sta seguendo le indicazioni delle istituzioni ed è a casa. Le capita, ogni tanto, di uscire dalla sua abitazione? “Si, ma solo per andare in farmacia e ogni tanto al parco Sempione, vicino casa mia, per portare il mio cagnolino a fare una passeggiata”.

IRRESPONSABILE MOVIDA A ROMA NONOSTANTE IL CORONAVIRUS movida trastevere 4 movida trastevere 6 ornella vanoni 3 NAVIGLI PIENI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS