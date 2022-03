“MI SONO VERGOGNATO, PAZZI!” - BERGOGLIO INVOCA LA PACE E SE LA PRENDE CON I PAESI DELL’UE CHE VOGLIONO AUMENTARE LA SPESA IN DIFESA AL 2% DEL PIL: “LA VERA RISPOSTA NON SONO ALTRE ARMI, ALTRE SANZIONI, MA UN MODO DIVERSO DI GOVERNARE IL MONDO”. FRANCESCO FA IL PAPA ED È INFALLIBILE, MA LE BOMBE NON SI FERMANO CON LE PREGHIERE E LE PAROLE (PURTROPPO)

Da www.ansa.it

il papa con il labbro gonfio all angelus del 26 dicembre 2021

"Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del Pil per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!".

Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza al Centro Femminile Italiano.

"La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari - ha affermato il Pontefice - ma un'altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i denti, un modo ormai globalizzato, e di impostare le relazioni internazionali".

bombe fosforo guerra russia ucraina

"Si sta pensando ad un gesto particolare di vicinanza concreto con la visita di una delegazione di vescovi a quelle terre". Lo ha detto il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, parlando durante la conferenza stampa conclusiva del Consiglio episcopale permanente della situazione in Ucraina e nei Paesi confinanti.

vladimir putin

Rispondendo poi a una domanda dei giornalisti, mons.Russo, ha aggiunto: "Per quanto riguarda la delegazione, il presidente Bassetti vedrà come organizzare la cosa e come la cosa si attiverà in modo concreto.Si entrerà in zone di confine, dove più facilmente si trovano tante persone che sono in fuga dall'Ucraina".

