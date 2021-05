6 mag 2021 09:05

“MI SPIACE, ROGER, FORSE DOVRESTI CHIAMARE TOM HANKS" - LO SPOT STRACULT CON ROBERT DE NIRO E ROGER FEDERER PER PROMUOVERE IL TURISMO IN SVIZZERA. IL TENNISTA PROVA A CONVINCERE L’ATTORE A GIRARE UN FILM TRA LE ALPI E LUI RIFIUTA: “È TROPPO PERFETTA, A ME SERVONO AZIONI, CONFLITTO, RISCHIO". FINO AL CLAIM FINALE: "QUANDO HAI BISOGNO DI UNA VACANZA SENZA DRAMMI, HAI BISOGNO DELLA SVIZZERA” – VIDEO