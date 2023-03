Estratto dell'articolo di www.ilfattoquotidiano.it

Non è l’Arena, puntata di domenica 26 marzo. A tenere banco, durante la seconda parte della serata, c’è un tema ricorrente nella trasmissione condotta da Massimo Giletti: OnlyFans.

[…] “Mi chiamo Fadwa, sono originaria del Marocco ma sono nata a Bologna – dice la ragazza di 26 anni -. Mi piace mettermi in mostra, mi piace farmi guardare. Prima mi sentivo prigioniera, adesso mi sento libera di fare ciò che voglio“. “Andiamo subito… quanto guadagna?”, le chiede il presentatore, una volta rientrati in studio. “Circa 2.000 al mese – risponde lei –[…] Le foto? Me le scatto da sola o il mio fidanzato”.

[…] “A me accade anche di peggio – interviene Fadwa -, mi arrivano richieste come ‘cag*rti nelle mutande’. Per quanto? 200 euro. Mi è stato proposto ma non l’ho mai fatta”. “Una che invece ha fatto? Un po’ depravata ancora”, insiste il conduttore di La7. “Pisc*armi nelle mutande e inviarle – risponde lei -, e l’ho fatto per 80 euro”. […]

