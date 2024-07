“PER MIA FIGLIA ERA UN'ABITUDINE PASSEGGIARE LA SERA TARDI” – PARLA IL PADRE DI SHARON VERZENI, LA 33ENNE UCCISA A COLTELLATE A TERNO D'ISOLA, IN PROVINCIA DI BERGAMO: “USCIVA PER IL CALDO, QUASI SEMPRE CON IL COMPAGNO. LEI LO FACEVA PER CERCARE DI DIMAGRIRE. QUELLA SERA AVEVANO CENATO INSIEME POI LUI ERA ANDATO A LETTO E NEMMENO SI È ACCORTO CHE SHARON ERA USCITA. PER QUANTO CI RIGUARDA È UN…”

Estratto dell'articolo di www.tg24.sky.it

sharon verzeni 4

Al momento non ci sono indagati in relazione all'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne morta in ospedale dopo un'aggressione in strada a Terno d'Isola, nella Bergamasca, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. Stando ai primi riscontri dei carabinieri, è stata accoltellata alla schiena e al torace. La giovane donna, che aveva studiato da estetista e che aveva l'abitudine di uscire da sola la sera per andare a correre, è stata soccorsa intorno all'una in via Castegnate. È stata ricoverata in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove poi è deceduta.

SHARON VERZENI

“Era un'abitudine passeggiare la sera tardi" per Sharon Verzeni. Il padre Bruno, rientrato immediatamente con la moglie dalle ferie appena saputo dell'aggressione […] Un'abitudine che serviva anche a perder peso, come le aveva chiesto la dietologa. "Usciva tardi per il caldo, quasi sempre con il compagno, e facevano il solito giro, quattro passi per prendere un po' di fresco. Lei lo faceva anche per cercare di dimagrire, perché la dietologa le aveva detto di diminuire di peso”, ha raccontato.

sharon verzeni 3

Questa volta però il compagno Sergio Ruocco, che Verzeni ha definito "un ragazzo splendido", non la ha accompagnata, anzi non si è nemmeno accorto che fosse uscita. "Avevano cenato insieme, ma poi lui era stanco ed è andato a dormire. Non si è reso conto che Sharon fosse uscita. Deve avere portato fuori la spazzatura e poi - ha ipotizzato il papà - deve essersi incamminata per fare una passeggiata, non so poi cosa è accaduto. Lo hanno svegliato i carabinieri e per quanto ci riguarda è un ragazzo splendido".

sharon verzeni 1

Sharon Verzeni, ha aggiunto, “non aveva preoccupazioni, si trovava bene al lavoro in una pasticceria di Brembate, non c'era qualcuno che ce l'avesse con lei”. “Adesso a metà agosto doveva partire per le vacanze con il compagno”, ha sottolineato. ”Era una ragazza tranquilla, non coltivava nulla se non il lavoro, la casa e il suo compagno".

[…]

Intanto, proseguono "in ogni direzione" le indagini sull'omicidio. […] La casa è sotto sequestro, per preservare tutto così come si trovava al momento della morte di Verzeni. Oggi non sono stati svolti sopralluoghi, ma probabilmente ne verranno effettuati nei prossimi giorni. In parallelo con le testimonianze di amici e parenti della 33enne, i carabinieri stanno raccogliendo anche quelle dei residenti nella zona dell'omicidio, utili a ricostruire l'accaduto, così come le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

omicidio di sharon verzeni 5

Sharon Verzeni, originaria di Bottanuco in provincia di Bergamo, viveva da tre anni a Terno d’Isola con il compagno, che si trovava in casa al momento dei soccorsi. La vittima aveva l'abitudine di uscire da sola la sera per andare a correre. È stata lei stessa, dopo essere stata aggredita, a chiamare il 112: "Aiuto! Sono stata accoltellata", avrebbe detto ai soccorritori che, al loro arrivo, l'hanno trovata a terra in strada.

sharon verzeni 2

Gli abitanti delle palazzine di via Castagneto, poco lontano dal luogo dell'aggressione, dichiarano di non aver visto né sentito niente. "Non la conoscevo e ho saputo della notizia dai giornali. Qui però gira brutta gente", ha raccontato una residente passando in bicicletta con il figlio. Il Comune di Terno d'Isola ha messo i filmati delle telecamere di sorveglianza a disposizione degli inquirenti.

[…]

omicidio di sharon verzeni 3 omicidio di sharon verzeni 1 omicidio di sharon verzeni 2 omicidio di sharon verzeni 4