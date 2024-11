21 nov 2024 14:18

“MIA FIGLIA ERA IN GINOCCHIO CON UNA DOPPIA CORDA AL COLLO, MA NON ERA LEGATA” – IL RACCONTO STRAZIANTE DELLA MAMMA DI LARIMAR ANNALORO, LA 15ENNE TROVATA MORTA A PIAZZA ARMERINA, IN PROVINCIA DI ENNA: "ME L'HANNO AMMAZZATA" - ORA, DOPO L’AUTOPSIA, SI È INIZIATO A PARLARE DI “CIRCOSTANZE ANOMALE” – LA FAMIGLIA NON HA MAI CREDUTO AL SUICIDIO E QUEL CHE NON TORNA ALIMENTA MOLTI DUBBI: LA RAGAZZA NON AVREBBE PROVATO, COME PRIMO ISTINTO DEL SUICIDA, A LIBERARSI DELLA CORDA TANTO CHE LE UNGHIE ERANO INTATTE. L’OSSO CERVICALE NON SI È SPEZZATO E…