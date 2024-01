“MIA FIGLIA HA LASCIATO L’UNIVERSITÀ PER LAVORARE NELL’INDUSTRIA DEL SESSO E RIPAGARE I DEBITI” – L’INCUBO DI ALCUNE DONNE GIAPPONESI CHE SI SONO FATTE SPILLARE MONTAGNE DI SOLDI NEGLI HOST CLUB, LOCALI IN CUI SI INCONTRANO UOMINI PER PARLARE, BERE E TROMBARE - I RAGAZZI FANNO FINTA DI INNAMORARSI E PROMETTONO DI SPOSARLE E LE ALLOCCHE CI CASCANO, CONTINUANDO A PAGARE PER CONSENTIRE AL FUTURO MARITO DI MOLLARE I CLUB – UNA MADRE DISPERATA RACCONTA: “LUI LE RACCONTAVA BUGIE E…”

Da www.theguardian.com

host club in giappone 9

La figlia ventiquattrenne di Yuko pensava di aver trovato il partner ideale quando ha fatto match con un uomo su un'app di appuntamenti tre anni fa. Avevano più o meno la stessa età ed erano entrambi universitari. Lui studiava medicina.

Il match, però, è stato l'inizio di un incubo che ha visto la giovane accumulare debiti per milioni di yen negli host club, posti dove le donne “affittano” la compagnia di un ragazzo. Adesso per ripagare il suo debito deve abbandonare l’università e lavorare nell’industria del sesso giapponese.

Il bel giovane studente di medicina, infatti, lavorava in un club di Kabukicho, quartiere di Tokyo noto per i suoi bar e ristoranti, la gigantesca statua di Godzilla e il quartiere LGBTQ+, ma anche per il suo lato più squallido.

host club in giappone 15

«Fingeva di lavorare come host per risparmiare denaro e perseguire i suoi sogni, e mia figlia si è innamorata di lui» ha detto Yuko, che ha parlato con l'Observer a condizione che il suo vero nome e quello di sua figlia non vengano pubblicati.

La giovane non è sola. L’aumento post-pandemia degli host club ha innescato dibattiti in parlamento e ora si chiede un giro di vite sull’industria multimiliardaria.

host club in giappone 8

Modellati sugli hostess bar che li hanno preceduti, gli host club offrono alle donne un posto dove bere champagne costoso e chiacchierare e flirtare con giovani uomini assunti per il loro aspetto e capacità di conversazione. Il sesso non è nel menu, ma non è raro che ci si incontri in privato.

Hidemori Gen, che gestisce un host club a Kabukicho, ha assistito a un drammatico aumento delle donne costrette a lavorare nel sesso per pagare i conti.

host club in giappone 4

«Stiamo parlando di donne intelligenti con un futuro promettente che rimangono intrappolate -ha detto Gen, 67 anni, fondatrice di Nippon Kakekomidera, un’organizzazione no-profit che aiuta i giovani in difficoltà del quartiere - È un modello di business vizioso che non è diverso dal traffico di esseri umani. I club non vendono champagne: vendono corpi».

Con la pandemia i social media e le app di messaggistica sono diventati rapidamente la modalità di contatto preferita tra giovani host ambiziosi e potenziali clienti. Con le restrizioni pandemiche ormai un lontano ricordo e i club desiderosi di recuperare i guadagni persi, gli host sono diventati ancora più aggressivi nella ricerca della clientela femminile.

host club in giappone 6

I club ospitanti utilizzano tattiche collaudate per attirare le donne a varcare la soglia delle loro porte e indurle a tornare. Un'ora con alcol illimitato durante la prima visita può costare fino a ¥ 2-3.000 (poco meno di 20 euro). La visita è seguita da messaggi di testo spensierati e gratuiti da parte dei ragazzi che incoraggiano le donne a incontrarli di nuovo. I rapporti sessuali sono comuni, così come le vuote promesse di matrimonio da parte dell’host. Lo schema tipico prevede che il costo di una serata aumenti di 10 volte in ogni occasione.

host club in giappone 3

Pochi possono permettersi di pagare sul posto e sono incoraggiati ad accumulare debiti enormi che i club tentano di giustificare parlando di ambiente lussuoso e dell prezzo elevato di bevande come il Dom Pérignon Brut Rosé.

Gli esperti del settore affermano che la stragrande maggioranza dei 6.000 host che lavorano nei 300 club di Kabukicho non sfrutta la propria clientela femminile. Invece, insistono sul fatto che le donne scelgano di pagare ingenti somme per drink esclusivi e tempo di qualità con i loro host preferiti in un ambiente che ricorda un romantico manga.

host club in giappone 17

«Siamo felici se prendiamo 1 milione di yen nei giorni feriali - ha detto Narumi, uno degli host – Si può salire fino ai 5 milioni di yen nei fine settimana, quando le persone festeggiano compleanni o altre occasioni speciali. I soldi? Sono un problema solo per 200 donne su circa 20.000 che visitano regolarmente i club».

Ma i titoli negativi stanno avendo un impatto sul settore: mentre cresce la pressione sulle autorità affinché agiscano, i rappresentanti di diversi club hanno promesso di smettere di consentire alle clienti di accumulare grossi debiti e di assicurarsi che le clienti avessero più di 20 anni.

host club in giappone 2

Ma le famiglie delle vittime sono scettiche. «I club guadagnano così tanti soldi con questo sistema che non hanno motivo di cambiare il loro modo di fare» ha detto Yuko, la cui figlia lavora nelle “soaplands”, costosi stabilimenti balneari dove le donne forniscono massaggi con sapone e servizi sessuali.

«Non è nemmeno una relazione - ha detto Yuko - È una forma di abuso. Mia figlia non potrà mai ripagare i suoi debiti. Chissà se tornerà mai a casa. Ma non è solo lei. Così tante donne sono state ingannate».

