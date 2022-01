“MIA FIGLIA STUPRATA? NON NE SO NULLA” – LEGGETE L’INTERVISTA ALLA MAMMA DI UNA DELLE RAGAZZINE CHE ERANO AL PARTY DELLO STUPRO DI CAPODANNO: “NON SAPEVO CHE ERA STATA A QUELLA FESTA. MI HA MENTITO. MI PARLA POCHISSIMO. HA ASSUNTO RIVOTRIL ED È STATA MALE QUELLA NOTTE? MI HA DETTO CHE SI ERA ADDORMENTATA DOPO AVER BEVUTO. È UN PO' RIBELLE. IN QUEL PERIODO È ANDATA VIA DI CASA PER TRASFERIRSI A…”

stupro di capodanno

La festa di Capodanno 2021 a Primavalle era imperdibile per il gruppo "Parioli": 14 ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni. Tanto che una di loro, una diciassettenne che abita vicino al Colosseo, aveva detto una bugia alla madre. E che adesso racconta a Repubblica: «Sono stata presa in giro. Le avevo dato il permesso di andare a casa di un'amica quella sera. Dovevano essere in quattro. Avrebbero dormito insieme visto che c'era il coprifuoco. Di questa festa a Primavalle non sapevo nulla».

stupro di capodanno

Quando ha saputo di quel festino?

«Il giorno in cui siamo state convocate dai carabinieri, nel gennaio 2021. Le ho chiesto perché eravamo lì e lei mi ha detto che forse c'era stato uno stupro a una festa ma secondo lei non era vero. L'ho messa in punizione. Le ho tolto il cellulare e le ho vietato di uscire per un mese».

Nell'ordinanza la giudice indaga il fidanzato anche di violenza sessuale su sua figlia.

«Non ho parole, lo sto sentendo adesso. Mi aveva detto che non le era successo nulla. Che lui si era messo nei casini ma niente di più».

ragazzi alla festa dello stupro di capodanno 1

Sua figlia non ha denunciato il fidanzato?

«Ripeto sono all'oscuro di questa vicenda. Non c'è alcuna denuncia presentata da noi. Mia figlia mi ha fatto una ricostruzione alla leggera, altrimenti l'avrei fatta visitare».

Sa se sua figlia ha assunto droghe?

«No, so che non fuma le canne. Non l'ho mai vista sballata o stravolta. Delle sue amiche conosco solo una ragazzina dei Parioli con la quale proprio dopo quel Capodanno ha litigato. A me non piaceva».

Sua figlia dove ha conosciuto le ragazze dei Parioli?

«A Ponte Milvio e poi trascorreva con loro alcune serate anche a Campo de' Fiori. Era lì che andavo a riprenderla. La ragazzina stuprata è stata anche a casa mia».

ragazzi alla festa dello stupro di capodanno 2

Due testimoni dicono che sua figlia ha assunto Rivotril.

«Non ho idea di cosa sia. Mia figlia mi ha detto che aveva solo bevuto e poi si era addormentata. Io sono contro le droghe. Non fumo e nemmeno le mie figlie. È stata un'incosciente se l'ha fatto, ha problemi ai reni».

Sa che sua figlia si è sentita male a quella festa?

«No. Lei mi ha detto che si è addormentata e che si è risvegliata il mattino dopo. Non mi ha parlato di alcun malore. Adesso sono preoccupata. Chiederò a lei appena torna a casa».

STUPRO DI CAPODANNO A ROMA - LA FESTA NELLA VILLA DI PRIMAVALLE

Scusi, ma lei in un anno non ha indagato per capire meglio?

«Non avevo idea di tutti questi particolari. Mia figlia me l'ha fatta leggera, non mi ha detto nemmeno come sono arrivate lì. Mi parla pochissimo».

Perché?

«È un po' ribelle. In quel periodo è andata via di casa. È andata a vivere da un'amica dei Parioli. Per 20 giorni mi ha fatta impazzire, poi sono andata a riprenderla. Adesso ha ripreso gli studi e sta con un bravo ragazzo».

