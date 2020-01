29 gen 2020 11:39

“LA MIA IGNORANZA È UNA COLPA” – È STATA COSTRETTA A SCUSARSI CON I SUOI FOLLOWER LA BLOGGER DI VIAGGI WANG MENGYUN DOPO CHE IL SUO VIDEO IN CUI MANGIA UNA ZUPPA DI PIPISTRELLO È DIVENTATO VIRALE IN SEGUITO ALL’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS – LA RAGAZZA È STATA COPERTA DI INSULTI ED È CORSA AI RIPARI RIMUOVENDO IL VIDEO E SCRIVENDO UNA LUNGA LETTERA – MA NON È SOLA… VIDEO