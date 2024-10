“MIA MADRE MI COSTRINSE A FOTOGRAFARLA CON JUAN CARLOS PER POTERLO RICATTARE” – ANGEL CRISTO, IL FIGLIO DELL'ATTRICE E CONDUTTRICE TELEVISIVA BARBARA REY, UNA DELLE AMANTI DEL RE DI SPAGNA, HA RACCONTATO CHE NEL 1994 SI PIAZZÒ NEL GIARDINO DEL VICINO PER IMMORTALARE LA MADRE CON IL SOVRANO: “AVEVO SOLO 13 ANNI, MA ERO BRAVO CON LA MACCHINA FOTOGRAFICA. SAPEVO CHE ERA SBAGLIATO FARLO, MA LEI MI HA MANIPOLATO. STAVAMO AFFRONTANDO UNA DIFFICILE SITUAZIONE FINANZIARIA E I SERVIZI SEGRETI ACQUISTARONO LE FOTO PER TRE MILIONI DI EURO…”

DAGONEWS

re juan carlos barbara rey 9

Sono state pubblicate per la prima volta le immagini scattate dal figlio di un delle ex amante del re di Spagna Juan Carlos.

Il fotografo Angel Cristo sostiene che sua madre, l'attrice e conduttrice televisiva Barbara Rey, lo ha coinvolto nel 1994 affinché realizzasse un piano di ricatto, poi insabbiato dai servizi segreti spagnoli.

Secondo il racconto di Cristo, Rey ha invitato il re, allora ancora sposato con la regina Sofia, nella casa della sua famiglia in un pomeriggio soleggiato, dove lei gli cucinò la paella, nuotò con lui nella sua piscina e infine lo sedusse.

re juan carlos barbara rey 7

Le fotografie mostrano Rey e Juan Carlos, oggi 86enne, che ha abdicato al trono 10 anni fa, mentre si baciano e abbracciano sulla sua terrazza, e mostrano anche Rey che versa il vino al re prima di entrare in casa.

Cristo ha raccontato al Telegraph: «Avevo solo 13 anni, ma ero bravo con la macchina fotografica. Mia madre ha detto “Peccato che tu sia troppo giovane per aiutarmi con questo. Ma non potresti, vero?” Ha continuato e continuato finché non ho detto “sì, lo farò. Mi ha manipolato”».

re juan carlos barbara rey 4

Cristo era nascosto nella proprietà del suo vicino e ha immortalato la scena con la sua macchina fotografica Canon EOS 700. Rey aveva anche nascosto una videocamera segreta, e aveva filmato tutto.

Il fotografo ha affermato che, pur sapendo che ciò che stava facendo era sbagliato, voleva aiutare la madre a fronteggiare una difficile situazione finanziaria.

angel cristo

Si sospetta che abbia ottenuto 3 milioni di euro dai servizi segreti spagnoli per insabbiare le prove della relazione.

Sebbene avesse intenzione di distruggere tutte le copie delle foto e dei video, ne tenne alcune nascoste in una cassaforte sotto la poltrona del padre a Totana, la sua città natale, e in una cassetta di sicurezza in Lussemburgo. Il mese scorso Cristo ha venduto le immagini a una rivista olandese per "una somma molto modesta".

re juan carlos barbara rey 6 angel cristo barbara rey 1 re juan carlos barbara rey 10 re juan carlos barbara rey 1 re juan carlos barbara rey 11 re juan carlos barbara rey 12 re juan carlos barbara rey 13 re juan carlos barbara rey 14 re juan carlos barbara rey 2 re juan carlos barbara rey 3 re juan carlos barbara rey 5 re juan carlos barbara rey 8