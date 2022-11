17 nov 2022 18:00

“MIA MADRE NON HA CRESCIUTO UN IPOCRITA” - BRENDAN FRASER SFANCULA I GOLDEN GLOBES E ANNUNCIA IL BOICOTTAGGIO DEI PREMI ANCHE SE È TRA I PAPABILI PER LA CATEGORIA “MIGLIOR ATTORE” CON “THE WHALE” – L’ATTORE NON NE VUOLE SAPERE DI PARTECIPARE ALL’EVENTO PERCHÉ SOSTIENE DI ESSERE STATO AGGREDITO SESSUALMENTE IN PASSATO DA PHILIP BERK, L’EX PRESIDENTE DELLA HOLLYWOOD FOREIGN PRESS ASSOCIATION, L'ENTE CHE ORGANIZZA I PREMI. PERCHÉ SE N'È RICORDATO SOLTANTO ADESSO? - VIDEO