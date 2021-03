1 mar 2021 13:20

“LA MIA PIÙ GRANDE PREOCCUPAZIONE ERA CHE LA STORIA POTESSE RIPETERSI” – CBS SGANCIA UN’ANTICIPAZIONE SULLA BOMBASTICA INTERVISTA CHE MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY HANNO CONCESSO ALL’AMICA OPRAH WINFREY – I SUSSEX, A CACCIA DI SOLDI SFRUTTANDO L’AUREA REALE, GIUSTIFICANO IL FUGONE METTENDO IN MEZZO DIANA: “NON RIESCO NEANCHE A IMMAGINARE COME POSSA ESSERE STATO PER LEI FARE QUESTO PERCORSO DA SOLA. NOI ALMENO ERAVAMO IN DUE” – INSOMMA ‘NA COPPIA DI PERSEGUITATI IN FUGA DALLA CORONA E DAI MEDIA… - VIDEO