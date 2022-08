31 ago 2022 17:52

“MICHELE MERLO SI POTEVA SALVARE” – LA PERIZIA INCHIODA IL MEDICO DI BASE AL QUALE SI RIVOLSE IL CANTANTE, EX CONCORRENTE DI AMICI, MORTO A BOLOGNA PER UNA LEUCEMIA FULMINANTE. PER I CONSULENTI "AVREBBE AVUTO UNA POSSIBILITÀ DI ESSERE SALVATO TRA IL 79 E L'86%", SE IL DOTTORE AVESSE CAPITO CHE L'EMATOMA ALLA GAMBA ERA IL SINTOMO DELLA MALATTIA, E NON UN SEMPLICE STRAPPO MUSCOLARE. PER ALCUNI GIORNI IL DOTTORE GLI PRESCRISSE UN BENDAGGIO ALLO ZINCO E…