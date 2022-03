23 mar 2022 18:16

“MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI ERANO SEPARATI DA UN ANNO” – “OGGI” SCODELLA LA VERITÀ SULLA FINE DEL MATRIMONIO TRA LA SHOWGIRL SVIZZERA E IL RAMPOLLO DELLA MODA: SECONDO ALCUNI AMICI VICINI ALLA COPPIA I DUE VIVEVANO DA SEPARATI IN CASA GIÀ DA UN ANNO – NON È UN CASO CHE DOPO APPENA CINQUE GIORNI DALL'ANNUNCIO DELLA ROTTURA LA HUNZIKER SIA STATA PAPARAZZATA IN SARDEGNA IN COMPAGNIA DEL NUOVO FLIRT GIOVANNI ANGIOLINI…