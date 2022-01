“MICHELLE E TOMASO SONO ARRIVATI AL TRAGUARDO, NESSUNO DEI DUE PERÒ HA VINTO LA GARA” – VITTORIO FELTRI RACCONTA COME FU IL CUPIDO DELLA COPPIA-SCOPPIATA HUNZIKER E TRUSSARDI E GIRA IL DITINO NELLA PIAGA DELLA SEPARAZIONE: “GLI SPOSI CHE SI DIVIDONO PERDONO INSIEME LA PARTITA. LA CONVIVENZA È DURA DA TOLLERARE. C’È UN MOMENTO IN CUI LEI O LUI NON NE PUÒ PIÙ DI AVERE ACCANTO UNA PERSONA CHE SBADIGLIA O SI SOFFIA IL NASO. AL SENTIMENTO SUBENTRATA L’INSOFFERENZA E…”

Vittorio Feltri per "Novella 2000"

È più difficile tenere in piedi un matrimonio che un patrimonio. Infatti i ricchi, anche durante la pandemia, sono diventati ricchissimi, mentre i poveri hanno litigato in famiglia e sono diventati poverissimi. Poi ci sono delle eccezioni.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, che non si possono definire indigenti, dopo dieci anni di matrimonio apparentemente da favola si sono separati.

La notizia ha suscitato clamore poiché la coppia risultava bene assortita e non vi era anima che avrebbe potuto immaginare che l’idillio si sarebbe spaccato irrimediabilmente. E invece i due ora sono alle carte bollate.

Quali siano i motivi degli attriti nessuno lo sa, neppure io che ho considerato Tomaso una specie di figlio e ho cercato in tutti i modi di indirizzarlo. Era un ragazzo fragile e, per dargli una mano, gli affidai la rubrica delle automobili su Libero, che lui devo riconoscere sviluppava molto bene.

Una sera ero a cena con Tom nel suo ristorante in piazza della Scala, quando un cameriere mi informò che Michelle, con una amica, si era accomodata al piano superiore. A quel punto decisi di salire a salutarla, in quanto la conoscevo da tempo, e mi accompagnò il mio commensale. Lo presentai alla signora di Striscia la Notizia e brigai affinché i due si scambiassero i numeri del telefonino.

Quel che accadde in seguito è noto. Di lì a poco tempo si sposarono e io fui il loro testimone di nozze a Bergamo, nel palazzo cosiddetto di Giustizia. I coniugi avviarono una unione perfetta, fatta di reciproco sostegno. Ebbero due bambine dolcissime e sembrava che il matrimonio fosse inossidabile. Ma nella vita avvengono cose strane, cosicché ora siamo qui a commentare la rottura di un sodalizio che pareva saldissimo.

Inutile stracciarsi le vesti. L’amore va e viene e sovente finisce, per cui non stupiamoci davanti alla descritta frattura. Ignoro le motivazioni pure perché Tomaso ormai lo incrocio raramente e non ho raccolto le sue confidenze. Tuttavia non mi è oscuro cosa succede non raramente a marito e moglie.

La convivenza è dura da tollerare. C’è un momento in cui lei o lui non ne può più di avere accanto una persona che sbadiglia o si soffia il naso. Segnali piccoli eppure decisivi: al sentimento è subentrata l’insofferenza. E tutto va a rotoli. Sposarsi significa sopportarsi, se ciò non è possibile conviene dirsi addio per evitare guai maggiori. Michelle e Tomaso sono arrivati al traguardo, nessuno dei due però ha vinto la gara. Gli sposi che si dividono perdono insieme la partita.

