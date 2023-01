“LE MIE PAROLE SU MESSINA DENARO ERANO UNA PROVOCAZIONE” – VITTORIO FELTRI PROVA A METTERCI UNA PEZZA DOPO IL TWEET SUL BOSS IN CUI SI CHIEDEVA SE FOSSE UN ASSASSINO. UN INTERROGATIVO CHE HA SCATENATO UN VESPAIO DI POLEMICHE CON PIERFRANCESCO MAJORINO, CANDIDATO PD E M5S ALLA PRESIDENZA DELLA LOMBARDIA, CHE HA CHIESTO IL RITIRO DELLA CANDIDATURA DEL CAPOLISTA DI FDI A MILANO – MA IL DIRETTORE SI DIFENDE: “È OVVIAMENTE UN ASSASSINO, DOVEVA E POTEVA ESSERE PRESO MOLTO PRIMA NEL SUO PAESELLO…”

Estratto dell'articolo di Chiara Baldi per www.corriere.it

vittorio feltri

Vittorio Feltri, 79 anni, capolista di Fratelli d’Italia a Milano alle prossime elezioni regionali in Lombardia, di nuovo al centro di una bufera per un tweet: «Siamo sicuri — ha cinguettato — che Messina Denaro sia un assassino?». Parole che hanno suscitato l’indignazione di molti sui social, a cominciare da Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Lombardia per il centrosinistra e il Movimento Cinque Stelle. […]

È una frase gravissima e il ritiro della candidatura è una questione di dignità e rispetto per tutte le vittime di mafia e per tutti i cittadini. Ci sono limiti alla decenza che non si possono mai superare. Feltri lo ha fatto».

matteo messina denaro

Da parte sua, Feltri ha rincarato la dose, aggiungendo al primo tweet una serie di altri cinguettii. «Messina Denaro se è un assassino perché mai nel paesello dove abitava non è stato identificato e denunciato?», ha scritto, chiedendosi anche se «ci voleva la Meloni per arrestare Messina Denaro?».

E in serata, moderando i toni, ha chiarito: «La mia è stata una voluta provocazione da giornalista per sottolineare che, essendo Messina Denaro ovviamente un assassino, doveva e poteva essere preso molto prima nel suo paesello».

