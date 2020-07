“I MIEI SEI FIGLI SONO TUTTI PER METÀ NERI. C’È DA AVERE PAURA” – DE NIRO LI FA NERI: “SE DEVI INSEGNARE LORO AD ALZARE LE MANI QUANDO LI FERMA UN POLIZIOTTO, OPPURE A TENERLE FERME SUL VOLANTE, A NON ABBASSARLE MAI E TANTOMENO FARE MOVIMENTI IMPROVVISI, NON FARE QUESTO, NON FARE QUELLO, INSOMMA C’È DA AVERE PAURA. LE COSE CREDO DAVVERO DEBBANO CAMBIARE…”

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

robert de niro e la figlia helen grace

La situazione negli Stati Uniti continua a essere calda e molte celebrità hanno espresso le proprie opinioni sul tema: l’omicidio di George Floyd, le rivolte nelle strade, altri scontri e nuovi morti. Tra queste c’è l’attore Robert De Niro, che in video collegamento con «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» si è aperto sulla crescita dei ragazzi di oggi, compresi i suoi.

«I miei sei figli sono tutti per metà neri», esordisce la star di Hollywood, «quindi non ho potuto dare per scontate certe cose. Capisci che se devi insegnargli ad alzare le mani quando li ferma un poliziotto, oppure tenerle ferme sul volante, mai abbassarle sotto e tantomeno fare movimenti improvvisi, non fare questo, non fare quello, insomma c’è da avere paura. Le cose credo davvero debbano cambiare».

robert de niro, l'ex moglie e i figli

De Niro ci tiene a precisare che, ovviamente, non tutti i poliziotti sono come l’agente del caso-Floyd: «Però chiunque ferisca un’altra persona senza un motivo, che non sia l’autodifesa o la protezione di altri, non dovrebbe fare quel lavoro», aggiunge.

robert de niro, l'ex moglie e la figlia

Il premio Oscar, classe ’43, ha avuto appunto sei figli da tre donne diverse: con l’attrice Diahnne Abbott ha adottato Drena (48), oltre al primogenito biologico Raphael (44). Nel 1995, con la fidanzata dell’epoca Toukie Smith, ha dato il benvenuto ai gemelli Julian Henry e Aaron Kendrik, nati con madre surrogata. Con l’ultima moglie Grace Hightower ha avuto invece Elliot (22) e la piccola Helen Grace (8). Forse è proprio per il futuro dell’ultima arrivata che De Niro ha più paura.

robert de niro e l'ex moglie 4 robert de niro e l'ex moglie 1 robert de niro e il figlio elliot robert de niro e l'ex moglie 3 helen de niro robert de niro e l'ex moglie 2 julian henry de niro