“MIGLIAIA DI BERGAMASCHI E DI BRESCIANI SONO STATI MANDATI A MORIRE DALLA POLITICA” - LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL COVID DI BRESCIA E BERGAMO SI PREPARANO ALLA GUERRA LEGALE CONTRO STATO E REGIONE LOMBARDIA - IN DUEMILA PAGINE DI DOCUMENTI, LE ACCUSE DI MALFUNZIONAMENTI, IMPREPARAZIONE, ASSENZA DI ORGANIZZAZIONE E SILENZIO SULLA REALE PORTATA DELLA PANDEMIA…

Estratto dell’articolo di Paolo Berizzi per “la Repubblica”

Più di duemila pagine per portare lo Stato alla sbarra: governo, ministero della Salute e Regione Lombardia. Duemila pagine, ovvero una mole di documenti, stralci di verbali, valutazioni, rilievi. E storie […] di morti di Covid. «Migliaia di bergamaschi e di bresciani sono stati mandati a morire dalla politica», dalle negligenze e dal malfunzionamento di «un sistema che di fronte alla pandemia si è fatto trovare impreparato e non ha saputo proteggere i cittadini».

Parole dei legali che rappresentano 500 familiari di vittime del coronavirus e che, a partire dall' 8 a luglio, a Roma, si giocheranno queste carte nel processo civile per chiedere giustizia sulla "strage lombarda": l' ecatombe causata dal virus nelle terre più colpite. Con epicentro proprio le province di Bergamo e Brescia.

[…] Dietro la strage silenziosa ci sono responsabilità? Di chi? […] […] Ecco la versione che sarà al centro del processo al tribunale civile di Roma. «Il 7 febbraio 2020 l' Istituto superiore di sanità dichiara che non c'è circolazione del virus in Italia () e l' 11 febbraio reitera che in Europa il virus non circola». Peccato che l' Iss sapeva che «il virus era già presente in Italia almeno dalla presenza dei due turisti cinesi dal 18 gennaio 2020». Sapeva che «il 7 febbraio era stato individuato un italiano positivo ma asintomatico e che il giorno dopo nel nostro Paese c' erano già tre casi di positività ».

Sapeva ancora - verbale dell' 8 febbraio 2020 - dei «due casi di Taiwan, pazienti transitati in Italia sul treno Italo sulla tratta Firenze- Roma () Grazie alla lista passeggeri è stato possibile rintracciare le persone venute in contatto coi due soggetti, in particolare una signora che aveva accusato un rialzo termico in conseguenza di un intervento chirurgico». E però: nessuna informazione […] Come mai? La task force decide di «tenere un profilo basso e non allarmare la popolazione». […]

