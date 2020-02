“IL MIGLIOR PERCORSO PER VOI E' IL DIVORZIO” - IL FANTASMA DI LADY DIANA CONTINUA AD ALEGGIARE SOPRA BUCKINGHAM PALACE E ADESSO SPUNTA UNA LETTERA CHE LA REGINA ELISABETTA AVREBBE SCRITTO A LADY D ALL’INDOMANI DELL’INTERVISTA BOMBA IN CUI PARLAVA DEL TRADIMENTO DI CARLO – LA SOVRANA, PER EVITARE ULTERIORI COLATE DI FANGO, SCRISSE: “HO CONSULTATO L’ARCIVESCOVO DI CANTERBURY, IL PRIMO MINISTRO E ANCHE IL PRINCIPE E ABBIAMO DECISO CHE…” – VIDEO

Carlo Lanna per "www.ilgiornale.it"

diana, carlo, william e harry 4

Il mito di Lady Diana aleggia tra le mura di Buckingham Palace come un fantasma, portatore di segreti celati nell’ombra e verità che resteranno celate per sempre.

Il suo è stato un destino crudele e ingiusto che, inevitabilmente, ha segnato la vita della famiglia dei Windsor. Lady Diana è stata la principessa del popolo e la principessa triste, la moglie tradita del principe Carlo e mamma di William e di Harry, i due fratelli reali che ancora oggi non riescono ad accettare la morte di una donna forte e anticonvenzionale. Una vicenda che non troverà mai soluzione, una storia incredibile, fatta di misteri e parole sussurrate, un incidente che non si può dimenticare.

regina elisabetta ii

E ora sulla morte di Lady Diana continuano a fioccare altri segreti che, almeno fino a questo momento, sono rimasti nascosti nel buio ma al tempo dei gossip e delle news che corrono veloci sul web, riemergono dal magma degli archivi della famiglia reale. Come, ad esempio, secondo le ultime informazioni trapelate in rete, spunta l’esistenza di una lettera che la Regina Elisabetta avrebbe inviato proprio a Lady Diana.

diana, carlo, william e harry 1

Una lettera in cui si discuteva di faccende legate a questioni familiari di vitale importanza. La sovrana avrebbe infatti spedito una lettera a Lady D, invitando la principessa a divorziare immediatamente dal principe Carlo.

elisabetta ii 5

Tutto sarebbe accaduto dopo quell’intervista che è stata rilasciata da Diana alla stampa, in cui ha affermato di essere stata tradita da Carlo. In quell’instante su tutta la famiglia reale si era abbattuto un vero e proprio tornado e la Regina per salvare la reputazione della Corona è dovuta intervenire.

"Ho consultato l’arcivescovo di Canterbury, il primo ministro e anche il principe – si legge nella lettera -. E abbiamo deciso che il miglior percorso per voi è il divorzio". Parole schiette, dure e spesse. La Regina però, da quel che sembra, aveva tutte le intenzioni di mettere a tacere i rumor ed evitare che l’immagine della Corona potesse essere ulteriormente infangata.

carlo e diana 9

Il divorzio però, almeno all’inizio, non era l’intenzione ultima di Lady Diana. Ma alla fine è capitolata e ottenne la separazione dal Principe solo il 28 agosto nel 1996. Un anno dopo, a Parigi, Diana è stata coinvolta in quel tragico incidente stradale in cui è morto anche Dodi Al Fayed.

